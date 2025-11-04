Партизани провели зухвалу диверсію на території РФ: що вдалося вивести з ладу

У результаті диверсії будівля ФСБ залишилася без світла.

Партизани знеструмили управління ФСБ під час перевірки з Москви / Колаж: Главред, фото: Атеш

Основне:

Агенти "Атеш" знеструмили управління ФСБ у Брянську

Партизани провели диверсію в Ростові-на-Дону

Партизани здійснили диверсію у Брянську, внаслідок якої без електрики залишилася будівля місцевого управління ФСБ. Підпал силового трансформатора стався саме під час московської перевірки. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Диверсія в Брянську

Партизани зазначають, що на момент проведення диверсії місцеве керівництво ФСБ звітувало перед комісією з Москви про "повний контроль над ситуацією" в регіоні.

Після знеструмлення в будівлі виникла паніка, а запланована перевірка була миттєво паралізована.

"Ми довели: поки ФСБ доповідає про "повну безпеку", "Атеш" завдає ударів прямо по їхніх нервових центрах. Їхній контроль — це ілюзія, а їхня безпека — брехня, - наголосили партизани.

В "Атеш" підкреслили, що партизани продовжують систематично завдавати ударів по інфраструктурі ворога, створюючи нестабільність і дезорганізацію в глибокому тилу.

Партизани здійснили диверсію в Брянську / фото: Атеш

Диверсія в Ростові-на-Дону

Крім цього, партизани провели ще одну диверсію в Ростові-на-Дону. Їм вдалося знищити вузол звʼязку російських окупантів.

Партизани пробралися на ворожий військовий аеродром, який належить до 229-ї авіаційної бази 4-ї армії ПКС РФ, і спалили антенну машину станції радіорелейного зв’язку Р-417 "Багет" на базі КамАЗ-4310.

В "Атеш" зазначають, що це авто було критично важливим вузлом зв’язку та управління для координації дій авіації та передачі даних між військовими підрозділами Південного військового округу.

Партизани здійснили диверсію в Ростові-на-Дону / фото: Атеш

Диверсії партизан - що відомо

Як писав Главред, 1 жовтня агент партизанського руху завдав удару по логістиці країни-агресорки Росії у Чуваській республіці. Там було виведено з ладу залізницю.

Напередодні стало відомо, що партизани провели диверсію на залізниці в Запорізькій області. Це заблокувало рух військових вантажів країни-агресора Росії на півдні України.

Раніше повідомлялося, що партизани в тимчасово окупованій Волновасі порушили логістику РФ, перешкоджаючи постачанню боєприпасів, техніки та особового складу ворожої армії.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



