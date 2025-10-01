Рус
Яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів: у Генштабі ЗСУ розповіли

Віталій Кірсанов
1 жовтня 2025, 15:02
Противник продовжує активно штурмувати позиції ЗСУ на головних напрямках, створюючи перевагу в силах.
Андрій Гнатов розповів, яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів

Російські окупанти планують зосереджувати свій наступ на двох напрямках - Покровському та Добропільському. Про це розповів начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов в інтерв'ю "Укрінформ".

За його словами, наразі обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною. Противник продовжує активно штурмувати позиції ЗСУ на головних напрямках, створюючи перевагу в силах і засобах у 5-6 разів.

"Наступальні дії ворог веде вздовж усієї лінії зіткнення на тринадцяти основних оперативних напрямках, інтенсивність яких у середньому становить 160-190 штурмів на добу", - каже Гнатов.

Він зазначив, що найбільш напружена обстановка залишається на сході України. Там противник суттєво переважає в силах і засобах і, за підтримки авіації, артилерії, широкого застосування ударних БпЛА, веде наступальні дії високої інтенсивності.

Ворог намагається встановити повний контроль над населеними пунктами Часів Яр і Торецьк, створити умови для блокування Костянтинівки зі сходу, півдня та заходу, охопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

"Слід зазначити, що наразі противник намагається широко використати тактику інфільтрації дрібних груп у тилові райони наших військ з їхнім подальшим накопиченням і розвитком наступу в нас у тилу", - наголосив він.

Водночас Сили оборони, за сприятливих умов, ведуть штурмові дії з метою відновлення втраченого становища, а також пошук і знищення противника, який інфільтрувався в тилові райони оборони наших військ.

"Загалом, незважаючи на значні втрати особового складу, озброєння та військової техніки, противник не відмовляється від продовження наступальних дій. Від розвитку подій на головному напрямку, тобто Покровському, залежатиме характер дій противника на інших напрямках, зокрема Запорізькому", - зазначив Гнатов.

Також на події на фронті впливає погода, адже опади значно зменшать прохідність місцевості, а відповідно - і маневреність військ.

Гнатов розповів, існує велика ймовірність того, що росіяни продовжуватимуть виконувати свої завдання в наступальній операції.

"Мета, про яку вони заявляли, нагадаю, прозвучала так: повне "звільнення" Донецької та Луганської областей. Тобто з нашої точки зору це буде спроба вийти на адміністративні кордони саме Донецької та Луганської областей і повністю окупувати всю територію", - розповів він.

Наразі можна зробити прогноз, що росіяни продовжуватимуть зосереджувати зусилля саме на двох напрямках - Покровському та Добропільському, уточнив він.

Інфографіка: Главред

Що чекає росіян на Покровському напрямку

Главред писав, що за словами спікера оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктора Трегубова, російським підрозділам на Добропільському напрямку загрожує знищення або потрапляння в полон.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше аналітики ISW повідомили, що армія країни-агресора Росії продовжує штурми на Донбасі, але окупанти зазнають критичних втрат біля Добропілля та Новопавлівки.

Напередодні зі слів президента Володимира Зеленського стало відомо, що Сили оборони України продовжують контрнаступальну операцію поблизу Добропілля і мають значні успіхи.

Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Про персону: Андрій Гнатов

Андрій Вікторович Гнатов - український офіцер, бригадний генерал, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України.

27 липня 2022 року був нагороджений Хрестом бойових заслуг - за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, вірність військовій присязі, пише Вікіпедія.

