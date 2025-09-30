Рус
Читати російською
"Зеленка" стала пасткою: бійці ЗСУ провели зухвалу операцію на одному з напрямків

Руслан Іваненко
30 вересня 2025, 19:35
Виснажений і деморалізований ворог намагався втекти і забрати тіла загиблих, але спроби виявилися марними.
Воїни 73 морського центру ССО ЗСУ зачистили ворожі позиції / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Про головне:

  • ССО успішно інфільтрувалися та зачистили ворожі позиції, відбивши ділянку.
  • Ворог був виснажений і деморалізований; його спроби евакуювати тіла були марними.
  • Ретельна підготовка дронами й артилерією вибила ворога та перешкодила його логістиці.

Воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку. Про це повідомляє Telegram-канал підрозділу.

Інфільтрація та зачистка території

Як зазначається, оператори бойових груп одного з загонів 73 морського центру здійснили інфільтрацію у визначений район та зачистили ворожі позиції й прилеглу територію. Після цього під вогнем російської артилерії та дронів вони завели піхотні підрозділи на відбиту у противника ділянку, яку ворог утримував протягом тривалого часу.

Оператори також заволоділи мобільними телефонами загиблих російських військових.

"На записаних противником відеозаписах вони не приховували свого невдоволення відсутністю постачання, ротацій тощо", — йдеться у повідомленні.

Ретельна підготовка та координація ударів

Перед завершальною фазою зачистки проводилась ретельна підготовка: оператори ударних дронів у співпраці з суміжними підрозділами БПЛА та артилерією методично вибивали ворога з позицій та перешкоджали будь-яким спробам підвезти боєкомплект і замінити особовий склад.

"Виснажений і деморалізований ворог намагався втекти й забрати частину своїх вбитих, тіла яких кілька днів зносили на цю позицію. Утім, як видно на відео, всі ці потуги були марними. Складені в мішки, інколи на купу, або просто розкидані по всій 'зеленці' тіла стали тому підтвердженням", — зазначили в ССО.

Ситуація на Добропільському напрямку – екпертна думка

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов зазначає, що на Добропільському напрямку фронту в Донецькій області ситуація стабілізується, і ЗСУ готуються взяти противника в оточення. За його словами, українські війська проводять низку контрнаступальних операцій, які можуть привести до оперативного замикання російських підрозділів.

Снєгирьов оцінює, що в потенційному "котлі" може опинитися до півтори тисячі російських солдатів. Щоб не допустити оточення, окупанти намагаються завдавати зустрічних ударів та підсилюють свої позиції резервами.

"Ці дії свідчать про те, що ЗСУ здатні створити оперативне оточення, а противник змушений реагувати обмеженими ресурсами", — підкреслює експерт.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ЗСУ проводять ряд контрнаступальних дій на Добропільському напрямку, які свідчать про можливість створення вже оперативного оточення для російських військовослужбовців.

Згодом головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що українські бійці на Добропільському напрямку взяли російських окупантів в оточення. До того ж, ЗСУ звільнили близько 175 кв. км української території.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що окупаційні війська РФ мають серйозні проблеми з логістикою на Покровському напрямку та нестачу особового складу на Донецько-Дніпропетровському напрямку.

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

війна в Україні новини України Фронт
Десятки людей поранено, є загиблий: Зеленський звернувся до світу після удару по Дніпру

Десятки людей поранено, є загиблий: Зеленський звернувся до світу після удару по Дніпру

18:36Війна
Повінь в Одесі: дороги затоплені "озерами", громадський транспорт стоїть

Повінь в Одесі: дороги затоплені "озерами", громадський транспорт стоїть

18:24Україна
Трамп відповів на ядерні погрози Росії та обізвав Мєдвєдєва - що він сказав про війну

Трамп відповів на ядерні погрози Росії та обізвав Мєдвєдєва - що він сказав про війну

17:50Війна
Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Гороскоп Таро на завтра 1 жовтня: Овнам - новий поворот, Дівам - вирішувати

Гороскоп Таро на завтра 1 жовтня: Овнам - новий поворот, Дівам - вирішувати

Максим Галкін зняв обручку і зробив заяву - що сталося

Максим Галкін зняв обручку і зробив заяву - що сталося

Три знаки зодіаку отримають шалену удачу цієї осені - кому щаститиме з жовтня

Три знаки зодіаку отримають шалену удачу цієї осені - кому щаститиме з жовтня

