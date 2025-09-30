Втрати росіян критичні: ISW розкрили справжню ситуацію на двох напрямках

Дрони ЗСУ блокують просування окупантів уздовж логістичних шляхів.

Критичні втрати окупантів на фронті / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Ключові тези:

Окупанти зазнають великих втрат біля Добропілля та Новопавлівки

В районі Добропілля фіксується збільшення російських штурмових груп

Лише один із 10 солдатів РФ досягає позицій ЗСУ

Армія країни-агресора Росії продовжує штурми на Донбасі, але окупанти зазнають критичних втрат біля Добропілля та Новопавлівки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російська армія просунулася на Сіверському напрямку в районі Костянтинівка-Дружківка. При цьому ЗСУ мають успіхи в районі Добропілля.

Аналітики нагадали, що 29 вересня головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що частина російських підрозділів перебувають в оточенні на Добропільському напрямку.

Крім того, офіцер української бригади, що діє в районі Добропілля, розповів про збільшення кількості російських штурмових груп і кількості солдатів, які переміщуються в кожній групі.

"За його словами, російські війська щодня зазнають у середньому 10 втрат серед особового складу - порівняно з попереднім середнім показником від двох до п'яти осіб. Після того, як підрозділи російської морської піхоти нещодавно вступили в бойові дії в зоні відповідальності бригади, кількість російських атак і втрат зросла", - йдеться у повідомленні.

Військовий також додав, що російські війська в цьому районі мають проблеми з постачанням пального і мастильних матеріалів через українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Новопавлівський напрямок

В ISW наголосили, що на Новопавлівському напрямку ЗСУ починають відтісняти російські війська в зону відповідальності бригади.

"За повідомленнями українських військових, дрони ЗСУ блокують просування російських військ уздовж логістичних шляхів, тож російські війська пересуваються пішки в межах 20 кілометрів від лінії фронту, щоб уникнути виявлення дронами. У результаті лише один із 10 російських солдатів досягає українських позицій", - підсумували аналітики.

Наступ РФ на фронті

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук сказав, що окупанти вважають, що ситуація на фронті для них виглядає оптимістично, але це не так.

Він нагадав, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов розповів, що російський наступ продовжиться і восени.

Однак, на його думку, з військової точки зору слова Герасимова свідчать, що літній наступ окупантів провалився.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState розповіли, що російська армія захопила село Полтавка на Донеччині, а також просунулася в Запорізькій області та на території Серебрянського лісництва.

Речник оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що російським підрозділам на Добропільському напрямку загрожує знищення або потрапляння в полон.

Водночас, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські бійці на Добропільському напрямку взяли російських окупантів в оточення. До того ж, ЗСУ звільнили близько 175 кв. км української території.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

