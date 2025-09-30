Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Втрати росіян критичні: ISW розкрили справжню ситуацію на двох напрямках

Марія Николишин
30 вересня 2025, 09:24
124
Дрони ЗСУ блокують просування окупантів уздовж логістичних шляхів.
Втрати росіян критичні: ISW розкрили справжню ситуацію на двох напрямках
Критичні втрати окупантів на фронті / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • Окупанти зазнають великих втрат біля Добропілля та Новопавлівки
  • В районі Добропілля фіксується збільшення російських штурмових груп
  • Лише один із 10 солдатів РФ досягає позицій ЗСУ

Армія країни-агресора Росії продовжує штурми на Донбасі, але окупанти зазнають критичних втрат біля Добропілля та Новопавлівки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російська армія просунулася на Сіверському напрямку в районі Костянтинівка-Дружківка. При цьому ЗСУ мають успіхи в районі Добропілля.

відео дня

Аналітики нагадали, що 29 вересня головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що частина російських підрозділів перебувають в оточенні на Добропільському напрямку.

Крім того, офіцер української бригади, що діє в районі Добропілля, розповів про збільшення кількості російських штурмових груп і кількості солдатів, які переміщуються в кожній групі.

"За його словами, російські війська щодня зазнають у середньому 10 втрат серед особового складу - порівняно з попереднім середнім показником від двох до п'яти осіб. Після того, як підрозділи російської морської піхоти нещодавно вступили в бойові дії в зоні відповідальності бригади, кількість російських атак і втрат зросла", - йдеться у повідомленні.

Військовий також додав, що російські війська в цьому районі мають проблеми з постачанням пального і мастильних матеріалів через українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Втрати росіян критичні: ISW розкрили справжню ситуацію на двох напрямках
Добропілля / Інфографіка: Главред

Новопавлівський напрямок

В ISW наголосили, що на Новопавлівському напрямку ЗСУ починають відтісняти російські війська в зону відповідальності бригади.

"За повідомленнями українських військових, дрони ЗСУ блокують просування російських військ уздовж логістичних шляхів, тож російські війська пересуваються пішки в межах 20 кілометрів від лінії фронту, щоб уникнути виявлення дронами. У результаті лише один із 10 російських солдатів досягає українських позицій", - підсумували аналітики.

Наступ РФ на фронті

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук сказав, що окупанти вважають, що ситуація на фронті для них виглядає оптимістично, але це не так.

Він нагадав, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов розповів, що російський наступ продовжиться і восени.

Однак, на його думку, з військової точки зору слова Герасимова свідчать, що літній наступ окупантів провалився.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState розповіли, що російська армія захопила село Полтавка на Донеччині, а також просунулася в Запорізькій області та на території Серебрянського лісництва.

Речник оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що російським підрозділам на Добропільському напрямку загрожує знищення або потрапляння в полон.

Водночас, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські бійці на Добропільському напрямку взяли російських окупантів в оточення. До того ж, ЗСУ звільнили близько 175 кв. км української території.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України Інститут вивчення війни Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ атакувала Україну дронами: є "прильоти", частина Чернігівщини без світла

РФ атакувала Україну дронами: є "прильоти", частина Чернігівщини без світла

09:36Війна
Втрати росіян критичні: ISW розкрили справжню ситуацію на двох напрямках

Втрати росіян критичні: ISW розкрили справжню ситуацію на двох напрямках

09:24Фронт
ХАМАС зволікає: що буде, якщо мирний план Трампа щодо Гази провалиться

ХАМАС зволікає: що буде, якщо мирний план Трампа щодо Гази провалиться

08:01Світ
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

Китайський гороскоп на сьогодні 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Китайський гороскоп на сьогодні 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

Як висушити одяг без опалення: геніальний фокус здивує своєю простотою

Як висушити одяг без опалення: геніальний фокус здивує своєю простотою

Останні новини

09:36

РФ атакувала Україну дронами: є "прильоти", частина Чернігівщини без світла

09:24

Втрати росіян критичні: ISW розкрили справжню ситуацію на двох напрямках

09:24

Чи наблизять мир українські ракетиПогляд

09:18

Алла Пугачова звернулася до колишнього і потрапила в гучний скандал - деталі

09:16

Встигніть подати роботу: премія КонтраFACTS Media Awards продовжила прийом заявок до 10 жовтня новини компанії

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
09:06

Буде багато кризи: астролог назвала дві небезпечні дати в жовтні 2025 року

09:00

БаДМ на Dnipro Marathon 2025: як компанія об'єднала співробітників навколо спорту новини компанії

08:56

"Він не один": Alyona Alyona зізналася, чому не живе з бойфрендом у Києві

08:34

Гороскоп Таро на завтра 1 жовтня: Овнам - новий поворот, Дівам - вирішувати

Реклама
08:28

Росія вдарила дроном по будинку на Сумщині: загинула родина з двома дітьми

08:27

Може торкнутися українців: у Польщі з’явився новий законопроєкт про "бандеризм"

08:01

ХАМАС зволікає: що буде, якщо мирний план Трампа щодо Гази провалитьсяВідео

07:10

Де три відмінності між жінками з песиком: найскладніша загадка на перевірку уважності

06:47

Армія РФ окупувала Полтавку в Донецькій області та просунулася на Запоріжжя - DeepState

06:10

Переграти карибську кризу: в яку гру грає Путін?Погляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці батька із сином за 21 секунду

05:37

Справжня печінкова насолода: рецепт неймовірно смачної страви за 20 хвилин

05:14

Не потрібно повертати: Сумська зробила 23-річній дочці щедрий подарунок

04:35

Кохання накриє з головою: три знаки зодіаку у жовтні знайдуть свою другу половинку

04:01

Коли буде новий обстріл України: названо дату

Реклама
03:30

Гороскоп на жовтень 2025: на один знак зодіаку чекає шикарний місяцьВідео

03:09

Путін надіслав сигнал Заходу щодо України - яка ціль Кремля та чого чекати даліВідео

02:45

Чому потрібно прибрати в домі та змінити постіль 30 вересня: прикмети цього дня

02:32

Три знаки зодіаку отримають шалену удачу цієї осені - кому щаститиме з жовтня

02:08

"Росії варто прокинутися": Венс розкрив деталі рішення щодо Tomahawk для України

01:04

5 знаків зодіаку, які стануть успішними підприємцями

00:59

"Найкраща відповідь Орбану": Єврокомісія назвала, що розблокує вступ України до ЄС

00:08

Лише дві умови: ветеран пояснив, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

29 вересня, понеділок
23:03

"Нова порція" Patriot: Пісторіус анонсував, коли та скільки систем отримає Україна

22:55

Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

22:20

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

22:09

Розмір має значення: вчені назвали найбільшу істоту в світі

22:02

Чорний не єдиний: дослідження показало, які кольори авто підвищують аварійність

22:01

Трамп оголосив мирний план для завершення війни в Газі - що передбачається

21:44

Пішли вперед та знищили тисячі окупантів - Зеленський повідомив про успіх на фронті

21:31

Той самий самий салат Буніто з Челентано - миттєво зникає зі столу

21:10

Гороскоп для Левів на жовтень 2025: місяць яскравих зустрічей і доленосних подійВідео

21:06

Не тільки перець: ТОП-10 продуктів, які викликають опіки, сльози та електричний струм у роті

21:05

Ребров ухвалив рішення щодо Панатінаїкоса: чи залишиться він у збірній

21:03

Пітер Тодд в Україні: візит до дитячих будинків Харкова

Реклама
20:45

Зовсім не біблійний — вчені розкрили, яким буде Апокаліпсис та що знищить людство

20:38

Гороскоп для Раків на жовтень 2025: найнебезпечніші та найвдаліші дні місяця

20:32

"Україна втратила суверенітет, Україна зникне": Орбан "вибухнув" нахабними заявамиВідео

20:17

Блиск без хімії - кран засяє: хитрий спосіб швидкого очищення за копійкиВідео

20:10

Він дуже смачний і ситний: швидкий рецепт салату із секретною начинкою

20:02

США дали "зелене світло": експерт розкрив, яка "нова" зброя полетить у глиб РФ

19:19

Прощавай, пліснява і запах: люди масово обирають один засіб очищення пральної машиниВідео

19:17

Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги актуально

19:15

Проблеми "Дарниці" з продажами пов’язані з високими цінами, а не зі "змовою" аптек - економіст

19:10

Як вибори в Молдові стали серйозним сигналом для Кремля?Погляд

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти