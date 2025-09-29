Рус
Оточення росіян під Покровськом: ЗСУ запропонували окупантам два варіанти

Юрій Берендій
29 вересня 2025, 16:51
Росіяни на Покровському напрямку використовують тактику просування малими групами, яка призвела до їх оточення в районі Добропілля, зазначили в ЗСУ.
Про що повідомили в ОСУВ "Дніпро":

  • В оточенні опинились російські військові разом з технікою
  • У росіян залишається лише 2 варіанти

Російським підрозділам на Добропільському напрямку загрожує знищення або потрапляння в полон. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов у ефірі телеканалу Суспільне.

За його словами, на початку серпня російські окупанти на цьому напрямку діяли особливо зухвало, адже спершу вони проникли невеликими групами через першу лінію, потім об’єднали їх і намагалися вести наступальні дії на Добропілля.

"Вони розтягнулися, при цьому – розтягнулися у "довгу кишку". Потім вони спершу уперлися, не змогли розширити "горлянку" цієї кишки, і зараз ця кишка власне нарізається на окремі фрагменти, вона фрагментується", - наголосив Трегубов.

За його словами, у результаті частина техніки та особового складу ворога опинилася у пастці і тепер або буде знищена, або потрапить у полон.

Трегубов зазначив, що сподівається на успіх цієї операції, яка наразі триває.

Він також відзначив проблеми росіян із забезпеченням підрозділів, що опинилися в оточенні на Добропільському напрямку.

Речник також повідомив, що на Покровському напрямку ситуація залишається складною. Російські загарбники намагаються просунутися до міста, інфільтруватися малими групами та розширювати контроль навколо нього, особливо на захід.

"Це неприємна для нас тенденція, але робиться все для того, щоби знищувати ці групи. І робиться усе, щоб стримувати можливі просування росіян", - повідомив Трегубов.

Вони продовжують застосовувати свою звичну тактику – атаки невеликими підрозділами, а також регулярне використання дронів і авіації.

Скільки росіян можуть опинитись в оточенні - думка експерта

Як писав Главред, ситуація на Добропільському напрямку фронту в Донецькій області стабілізується. На цій ділянці ЗСУ готуються брати окупантів в оточення. Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі FREEDOM.

За його словами, ЗСУ проводять ряд контрнаступальних дій, які свідчать про можливість створення вже оперативного оточення для російських військовослужбовців.

За його словами, У можливому котлі може опинитися до півтори тисячі російських військовослужбовців. Щоб не дозволити Силам оборони України замкнути цей котел, російські окупанти намагаються завдавати зустрічні удари, а також підтягують свої резерви.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові знищили російський бойовий гелікоптер Мі-28 поблизу Котлярівки. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний "Мадяр").

Також бійці 73-го морського центру ССО спільно з розвідниками ГУР МО виконали спеціальну операцію в тилу ворога. Як зазначили в ССО, українська група здійснила розвідку на території Росії та завдала противнику втрат у живій силі й техніці.

Крім того, на Добропільському напрямку українські війська оточили підрозділи окупантів і повернули під контроль близько 175 кв. км території. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про джерело: ОСУВ "Дніпро"

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" (ОСУВ "Дніпро"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

