Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Пішли вперед та знищили тисячі окупантів - Зеленський повідомив про успіх на фронті

Юрій Берендій
29 вересня 2025, 21:44
365
Сили оборони України успішно просуваються біля Добропілля, звільняючи нові території та завдаючи значних втрат російським військам, вказує Зеленський.
Пішли вперед та знищили тисячі окупантів - Зеленський повідомив про успіх на фронті
Зеленський повідомив про успіх на фронті / Колаж Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

  • Українські війська змогли звільнити 174 квадратні кілометри в районі Добропілля
  • Операція ЗСУ триває
  • Російські втрати сягають майже 3200 військових

Сили оборони України продовжують контрнаступальну операцію поблизу Добропілля та мають значні успіхи. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Офіс президента.

Зеленський повідомив, що отримав доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Він підкреслив, що Добропільська контрнаступальна операція триває та подякував усім залученим підрозділам за їхню результативність.

відео дня

Станом на початок доби українським силам вдалося звільнити понад 174 квадратні кілометри території, а також очистити від російських диверсантів понад 194 кілометри квадратні.

"Російські втрати тільки в межах цієї операції – майже 3200, і більшість – безповоротні втрати", - сказав глава держави.

Президент додав, що отримав доповіді про ситуацію в Куп’янську, на прикордонних територіях Харківщини та в районах на межі Донецької і Дніпропетровської областей. Він наголосив, що українські воїни роблять усе необхідне для оборони позицій і подякував їм за відданість.

"Хочу сьогодні також відзначити наших хлопців, які збили ефпівішкою російський військовий вертоліт – багатьох українців цей результат надихнув. Розрахунок FPV-батальйону безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади – дякую вам, хлопці!", - резюмував Зеленський.

Пішли вперед та знищили тисячі окупантів - Зеленський повідомив про успіх на фронті
/ Інфографіка: Главред

Що відомо про наступ росіян в районі Добропілля - думка експерта

Як писав Главред, Сили оборони зупинили наступ ворога на Добропільському напрямку та завдали йому суттєвих втрат, повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. В ефірі 24 каналу він зазначив, що операція росіян на цьому напрямку була від початку непродуманою, у той час як українські війська скористалися вікном можливостей для контрнаступу.

Аналітики Deep State відзначають успіхи ЗСУ у вклиненні ворога поблизу Добропілля, зокрема в районах населених пунктів Маяк, Новоторецьке та Разіне. Світан додав, що російські сили не мали достатньо ресурсів для підсилення наступальних груп, проте, виконуючи політичне завдання, вони "пішли в один кінець".

"Будь-які наступальні операції мають бути добре прораховані, зокрема у питанні посилення флангів. Щойно посилення флангів зупиняється, то наступальна група і сама потрапить в оперативне оточення. Якраз це відбувається з росіянами під Добропіллям. Цю операцію з військового погляду взагалі не можна було проводити", – пояснив Світан.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, підрозділам військ РФ на Добропільському напрямку загрожує знищення або полон, повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов.

Окупаційні війська РФ стикаються з серйозними проблемами у логістиці на Покровському напрямку та нестачею особового складу на Донецько-Дніпропетровському напрямку, зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Попри це, Росія продовжує повідомляти про нібито "успіхи" на найгарячіших ділянках фронту, тоді як ЗСУ спростували черговий фейк про "просування" в районі Ямполя на Донеччині, повідомляє 11-й Армійський корпус Сухопутних військ.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп оголосив мирний план для завершення війни в Газі - що передбачається

Трамп оголосив мирний план для завершення війни в Газі - що передбачається

22:01Світ
Пішли вперед та знищили тисячі окупантів - Зеленський повідомив про успіх на фронті

Пішли вперед та знищили тисячі окупантів - Зеленський повідомив про успіх на фронті

21:44Фронт
"Україна втратила суверенітет, Україна зникне": Орбан "вибухнув" нахабними заявами

"Україна втратила суверенітет, Україна зникне": Орбан "вибухнув" нахабними заявами

20:32Політика
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Останні новини

22:20

Відомий український актор публічно послав Тараса Цимбалюка - що сталося

22:09

Розмір має значення: вчені назвали найбільшу істоту в світі

22:02

Чорний не єдиний: дослідження показало, які кольори авто підвищують аварійність

22:01

Трамп оголосив мирний план для завершення війни в Газі - що передбачається

21:44

Пішли вперед та знищили тисячі окупантів - Зеленський повідомив про успіх на фронті

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
21:31

Той самий самий салат Буніто з Челентано - миттєво зникає зі столу

21:10

Гороскоп для Левів на жовтень 2025: місяць яскравих зустрічей і доленосних подійВідео

21:06

Не тільки перець: ТОП-10 продуктів, які викликають опіки, сльози та електричний струм у роті

21:05

Ребров ухвалив рішення щодо Панатінаїкоса: чи залишиться він у збірній

Реклама
21:03

Пітер Тодд в Україні: візит до дитячих будинків Харкова

20:45

Зовсім не біблійний — вчені розкрили, яким буде Апокаліпсис та що знищить людство

20:38

Гороскоп для Раків на жовтень 2025: найнебезпечніші та найвдаліші дні місяця

20:32

"Україна втратила суверенітет, Україна зникне": Орбан "вибухнув" нахабними заявамиВідео

20:17

Блиск без хімії - кран засяє: хитрий спосіб швидкого очищення за копійкиВідео

20:10

Він дуже смачний і ситний: швидкий рецепт салату із секретною начинкою

20:02

США дали "зелене світло": експерт розкрив, яка "нова" зброя полетить у глиб РФ

19:19

Прощавай, пліснява і запах: люди масово обирають один засіб очищення пральної машиниВідео

19:17

Платформа громадської підтримки роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги актуально

19:15

Проблеми "Дарниці" з продажами пов’язані з високими цінами, а не зі "змовою" аптек - економіст

19:10

Як вибори в Молдові стали серйозним сигналом для Кремля?Погляд

Реклама
19:05

Осінній щит для лохини: три прості кроки, які врятують кущі від зимових хворобВідео

18:59

Гороскоп для Близнюків на жовтень 2025: кохання, радість і нові горизонтиВідео

18:58

Росіяни атакують центр Києва - в столиці лунають масштабні вибухи

18:45

НАЗК має перевірити декларацію Гетманцева через нерухомість у Франції  – експерт

18:38

F-16, Mirage і не тільки: анонсувано передачу Україні нового типу літаків

18:29

Україну накриє мокрий сніг та вдарить мороз: синоптики попередили про шторм

18:21

Сусідам можна навіть не мріяти: чому Закарпаття — не Угорщина

18:18

Жінка завела звичайне цуценя, але з улюбленцем відбулися неймовірні зміниВідео

18:12

Як обрати коричневу помаду: прості правила допоможуть знайти ваш відтінок

18:05

Безпечного місця в РФ більше нема: Україна пригрозила потужними ударами

17:34

"Прикордонники. 2 курс": відома дата прем’єри продовження хітового українського серіалу на Київстар ТБ

17:26

"Ми набрали обертів": Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни

17:25

Гора соковитих котлет без грама мʼяса - вся родина буде сита

17:20

Західна преса вражена масштабністю ударів дронів СБУ по нафтогазовим обʼєктам в рф, - експерт

17:20

Вже летять "Шахеди": РФ найближчим часом може обстріляти Україну

17:12

Росію можна вибити з війни: експерт пояснив, що має робити Україна

17:10

"Сценарій може бути найгірший": українців попередили про ядерну та радіаційну загрозу

17:09

Хитрий спосіб досвідчених сантехніків: як пробити засмічення без зусиль і хіміїВідео

16:51

Оточення росіян під Покровськом: ЗСУ запропонували окупантам два варіанти

16:39

Tomahawk для України: у ЗСУ сказали, які цілі в Росії будуть уражені

Реклама
16:33

Шикарний закусочний торт з лаваша: абсолютно новий рецепт

16:31

Автомобілі Range Rover оснащені секретною кнопкою - які функції вона виконуєВідео

16:26

Треба запасатися зараз: українців попередили про скачок цін на базові продукти

16:05

Як висушити одяг без опалення: геніальний фокус здивує своєю простотоюВідео

15:51

РФ зазнає величезних збитків через атаки України по об'єктах НПЗ: The Sun назвав суму

15:48

Росія запропонувала "вигідні умови" миру: що буде з кордонами та яка нова ціль Кремля

15:43

Потужні вибухи пролунали в Феодосії: чорний дим здіймається над нафтобазою

15:42

Засновник роду був справжнім красенем й модником - прізвища, які це видають

15:19

Карасі стрибають на наживку, як скажені: секрет вдалої риболовлі

15:16

Як часто РФ може масовано атакувати Україну цієї осені: тривожний прогноз

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти