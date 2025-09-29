Пішли вперед та знищили тисячі окупантів - Зеленський повідомив про успіх на фронті

Сили оборони України успішно просуваються біля Добропілля, звільняючи нові території та завдаючи значних втрат російським військам, вказує Зеленський.

Про що сказав Зеленський:

Українські війська змогли звільнити 174 квадратні кілометри в районі Добропілля

Операція ЗСУ триває

Російські втрати сягають майже 3200 військових

Сили оборони України продовжують контрнаступальну операцію поблизу Добропілля та мають значні успіхи. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Офіс президента.

Зеленський повідомив, що отримав доповідь від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Він підкреслив, що Добропільська контрнаступальна операція триває та подякував усім залученим підрозділам за їхню результативність.

Станом на початок доби українським силам вдалося звільнити понад 174 квадратні кілометри території, а також очистити від російських диверсантів понад 194 кілометри квадратні.

"Російські втрати тільки в межах цієї операції – майже 3200, і більшість – безповоротні втрати", - сказав глава держави.

Президент додав, що отримав доповіді про ситуацію в Куп’янську, на прикордонних територіях Харківщини та в районах на межі Донецької і Дніпропетровської областей. Він наголосив, що українські воїни роблять усе необхідне для оборони позицій і подякував їм за відданість.

"Хочу сьогодні також відзначити наших хлопців, які збили ефпівішкою російський військовий вертоліт – багатьох українців цей результат надихнув. Розрахунок FPV-батальйону безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади – дякую вам, хлопці!", - резюмував Зеленський.

Що відомо про наступ росіян в районі Добропілля - думка експерта

Як писав Главред, Сили оборони зупинили наступ ворога на Добропільському напрямку та завдали йому суттєвих втрат, повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. В ефірі 24 каналу він зазначив, що операція росіян на цьому напрямку була від початку непродуманою, у той час як українські війська скористалися вікном можливостей для контрнаступу.

Аналітики Deep State відзначають успіхи ЗСУ у вклиненні ворога поблизу Добропілля, зокрема в районах населених пунктів Маяк, Новоторецьке та Разіне. Світан додав, що російські сили не мали достатньо ресурсів для підсилення наступальних груп, проте, виконуючи політичне завдання, вони "пішли в один кінець".

"Будь-які наступальні операції мають бути добре прораховані, зокрема у питанні посилення флангів. Щойно посилення флангів зупиняється, то наступальна група і сама потрапить в оперативне оточення. Якраз це відбувається з росіянами під Добропіллям. Цю операцію з військового погляду взагалі не можна було проводити", – пояснив Світан.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, підрозділам військ РФ на Добропільському напрямку загрожує знищення або полон, повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктор Трегубов.

Окупаційні війська РФ стикаються з серйозними проблемами у логістиці на Покровському напрямку та нестачею особового складу на Донецько-Дніпропетровському напрямку, зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Попри це, Росія продовжує повідомляти про нібито "успіхи" на найгарячіших ділянках фронту, тоді як ЗСУ спростували черговий фейк про "просування" в районі Ямполя на Донеччині, повідомляє 11-й Армійський корпус Сухопутних військ.

