Ворог масовано пішов вперед: військовий повідомив про нову операцію РФ на фронті

На фронті починається адаптація до нових умов ведення бойових дій.

Окупанти попри великі проблеми масово кидають піхоту на штурми / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Що повідомив військовий:

Погода ускладнила просування окупантів на фронті

На Покровському напрямку в РФ є багато проблем

Ворог втрачає багато живої сили під час штурмів

Ситуація на Покровському напрямку різко змінюється через складні погодні умови, зокрема сильний вітер та нестабільне небо. Про це Армія TV розповів пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Червона Калина" Максим Бакулін.

За його словами, через сильні вітри ворог не може ефективно використовувати дрони, а піхотні штурми окупаційної армії країни-агресорки Росії закінчуються серйозними втратами.

Як погода змінила обстановку на фронті

Через погіршення погодних умов багато дронів просто здуває, тому як і російським військам, так і українським захисникам треба адаптуватися до сезонних змін.

Але в окупантів і без погоди вистачає проблем. Наприклад, нещодавно ворог масово пішов вперед піхотою, але при цьому не встиг підтягнути вогневі засоби. В результаті щодня противник втрачає шалену кількість особового складу.

"Я дивлюсь лише по тому, що завдає наша бригада. Вони зараз "йдуть у всі тяжкі". Мають і оточення, і мають шалені втрати, мають проблеми з логістикою. Відповідно, нам буде про що сказати, але треба довести це до кінця", - додав військовий.

Що чекає росіян на Покровському напрямку

Главред писав, що за словами речника оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктора Трегубова, російським підрозділам на Добропільському напрямку загрожує знищення або потрапляння в полон.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше аналітики ISW повідомили, що армія країни-агресора Росії продовжує штурми на Донбасі, але окупанти зазнають критичних втрат біля Добропілля та Новопавлівки.

Напередодні зі слів президента Володимира Зеленського стало відомо, що Сили оборони України продовжують контрнаступальну операцію поблизу Добропілля та мають значні успіхи.

Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Інші новини:

Про персону: Максим Бакулін Максим Бакулін - речник 14-тої бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, також знаної як бригада "Червона Калина".

