Ворог посилить удари по Україні: у Генштабі попередили українців про небезпеку

Російські окупанти будуть бити по цивільних на фоні невдач на фронті.

https://glavred.net/war/vrag-usilit-udary-po-ukraine-v-genshtabe-predupredili-ukraincev-ob-opasnosti-10700387.html Посилання скопійоване

РФ посилить атаки на Україну / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Що відомо:

РФ посилить удари по Україні

Ворог буде обстрілювати цивільних

Під атакою можуть бути об'єкти, від яких залежить життєдіяльність країни

Росіяни будуть посилювати удари по Україні, а під атакою будуть цивільні. Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в коментарі Liga.net.

Ворог буде сильніше тероризувати цивільне населення, якщо йому буде важче досягати успіхів на фронті.

відео дня

"Що складніше ворогу буде досягати якогось успіху на фронті, то більше він буде уражати цивільну інфраструктуру, намагаючись у такий спосіб примусити до потрібних йому рішень", – сказав Гнатов.

Водночас начальник Генштабу відмовився давати прогноз щодо підготовки до "важкої осені". Однак він зазначив, що росіяни будуть бити по об'єктах, від яких залежить життєдіяльність усіх сегментів країни.

Загроза нового обстрілу

Главред писав, що за даними моніторингових ресурсів, Росія готує новий масований повітряний удар по Україні найближчим часом. Про це свідчить характерна активність на частотах стратегічної авіації армії РФ.

"Є ознаки, що вказують на підготовку РФ до нанесення ракетного удару найближчим часом: відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації ПКС РФ на бойовій частоті", - попереджають українців.

Літаки, якими обстрілюють Україну / Інфографіка Главреда

Атака на Україну 22 вересня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 22 вересня російська армія спрямувала на місто щонайменше п'ять авіабомб. Окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Знищено та пошкоджено автомобіль, є жертви.

Цієї ночі Київщина також була під ударом БПЛА. Армія РФ атакувала мирні населені пункти області. Наслідки ворожої атаки зафіксовано в чотирьох районах.

Російські безпілотники атакували і Суми. У місті прогриміли три вибухи. Армія РФ атакувала підприємство та навчальний заклад, спалахнула пожежа. Поранення отримав чоловік.

Більше новин:

Про персону: Андрій Гнатов Андрій Вікторович Гнатов — український офіцер, бригадний генерал, Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України. 27 липня 2022 року був нагороджений Хрестом бойових заслуг — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред