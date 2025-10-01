Рус
Читати російською
Окупанти намагалися прорвати оборону: у Генштабі повідомили останні новини з фронту

Руслан Іваненко
1 жовтня 2025, 01:48
Українські війська відбивають численні атаки окупантів і знищують техніку та безповоротні сили ворога.
Ворог намагається просунутися на Покровському та Лиманському напрямках / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Читайте в матеріалі:

  • Які напрямки залишаються гарячими
  • Скільки штурмових дій відбили українські війська
  • Які втрати зафіксовано серед окупантів

Станом на 22:00 30 вересня на фронті від початку доби зафіксовано 137 бойових зіткнень. Російські окупанти атакують майже на всіх напрямках, найбільше – на Покровському.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 137 бойових зіткнень. Сьогодні російські війська завдали 31 авіаційний удар, скинувши 55 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1552 дрони-камікадзе та здійснили 2733 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", – йдеться у повідомленні Генштабу.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські воїни відбили п’ять штурмових дій ворога. Ворог завдав десяти авіаударів, скинув 19 керованих авіабомб та здійснив 117 обстрілів, з яких дев’ять – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції біля Вовчанська та Кам’янки. На Куп’янському напрямку окупанти намагалися наступати у районах Куп’янська, Петропавлівки та Піщаного; три атаки зупинено, два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку загарбники 13 разів атакували позиції поблизу Шандриголового, Новомихайлівки, Греківки, Колодязів, Ямполівки та у напрямку Дробишевого. Один бій триває.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили шість штурмових дій у напрямку Ямполя, Дронівки та Серебрянки.

На Краматорському – три атаки у районі Білої Гори та Предтечиного. На Торецькому – 13 наступів у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки; всі атаки зупинено.

Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку: ворог намагався просунутися 42 рази у районах Володимирівки, Никанорівки, Родинського, Червоного Лиману, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Горіхового та Філії.

Покровськ / Інфографіка: Главред

За попередніми даними, українські воїни знешкодили 138 окупантів, з них 82 – безповоротно. Також знищено п’ять одиниць автомобільної техніки та 15 БпЛА, уражено два автомобілі та п’ять укриттів для особового складу ворога.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону українських підрозділів у районах Зеленого Гаю, Піддубного, Вороне, Соснівки, Січневого, Калинівського, Тернового, Ольгівського та Новогригорівки; три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбито атаку біля Полтавки, на Оріхівському – три штурмові дії у районі Плавнів, Малої Токмачки та Новоандріївки. На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять марних спроб наблизитися до позицій ЗСУ.

Експертна оцінка ситуації

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зазначає, що російські окупанти створюють ілюзію оптимізму щодо ситуації на фронті, проте насправді це не відповідає дійсності.

Він нагадує, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про намір продовжувати наступ восени. За оцінкою Лакійчука, з військової точки зору такі заяви свідчать про провал літньої кампанії окупантів і про серйозні проблеми в реалізації їхніх стратегічних планів.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ЗСУ проводять ряд контрнаступальних дій на Добропільському напрямку, які свідчать про можливість створення вже оперативного оточення для російських військовослужбовців.

Нещодавно воїни 73 морського центру ССО разом із бійцями ГУР МО провели спеціальні дії в тилу ворога. Українська бойова група провела спеціальну розвідку в одній з областей країни-агресорки Росії. Під час проведення операції противник зазнав втрат у техніці і живій силі.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що окупаційні війська РФ мають серйозні проблеми з логістикою на Покровському напрямку та нестачу особового складу на Донецько-Дніпропетровському напрямку.

Читайте також:

