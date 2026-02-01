Рус
Одна із ТЕЦ в Києві не підлягає відновленню - чи буде евакуація міста

Юрій Берендій
1 лютого 2026, 13:20оновлено 1 лютого, 14:32
Унаслідок масованих атак по критичній інфраструктурі Києва одна з теплоелектроцентралей столиці зазнала руйнувань та не підлягає відновленню, вказує ЗМІ.
Одна із ТЕЦ в Києві не підлягає відновленню - чи буде евакуація міста
Одна із ТЕЦ в Києві не підлягає відновленню, - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Одна із київських ТЕЦ через російсткі атаки не підлягає відновленню
  • Про евакуацію із столиці мови не йде

Внаслідок серії масованих російських ударів по критичній інфраструктурі Києва, одна із ТЕЦ столиці більше не підлягає відновленню. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на анонімні джерела, знайомі з цим питанням.

У матеріалі зазначається, що Київ уже кілька тижнів перебуває в стані енергетичної кризи після серії масованих атак Росії на об’єкти критичної інфраструктури. Найбільш руйнівних ударів система зазнала 9, 13, 20 та 24 січня, коли було пошкоджено ключові об’єкти електро-, тепло- й водопостачання.

"Одна з ТЕЦ не підлягає відновленню", - повідомило джерело видання.

Попри це, енергосистему вдалося тимчасово стабілізувати за рахунок жорстких графіків обмежень. Однак 31 січня ситуація знову суттєво ускладнилася через масштабну технічну аварію в мережах, що призвела до каскадних відключень у семи регіонах і фактично знову загострила кризу в столиці.

Повернення сильних морозів збіглося з новими проблемами в енергосистемі, через що тисячі київських будинків знову залишилися без тепла. Найскладніша ситуація склалася на Троєщині, де значна частина житлових будинків уже тривалий час не має опалення.

Чи буде евакуація Києва

Як повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, питання евакуації наразі не розглядається і не планується, попри прогнозовані морози, адже місто вже проходило через подібні умови. У Києві діє розгалужена мережа "Пунктів незламності" та місць обігріву, які повністю готові приймати людей.

За її словами, у столиці працює понад 1400 "Пунктів незламності". Близько 700 з них розміщені на об’єктах соціальної інфраструктури районів, ще понад 500 забезпечує відповідальний бізнес, також функціонують пункти обігріву ДСНС.

Вона також зазначила, що в районах додатково розгортають опорні пункти для тимчасового проживання людей, які мають складну ситуацію з теплопостачанням. Наразі, через відновлення погодинних графіків електропостачання, відвідуваність "Пунктів незламності" залишається невисокою.

"Коли була складніша ситуація з тепло- та електропостачанням, то відвідуваність пунктів була вищою, тому що люди пріоритетно приходили заряджати свої пристрої, ліхтарики, павербанки, телефони, зігрітися. Тепер кількість відвідувачів трохи зменшилася, але в будь-якому випадку пункти продовжують розгортати саме в тих районах, де ситуація з тепло- та електропостачанням найскладніша і відновлення потребує найбільше ресурсів. Також говоримо і про готовність населення, тому закликаємо киян мати запаси продуктів, води, ліків, мати напоготові теплі речі, заряджені павербанки. Ми пройдемо цю зиму, якою б вона не була", - наголосила вона.

Одна із ТЕЦ в Києві не підлягає відновленню - чи буде евакуація міста
Атомна генерація в Україні / Інфографіка: Главред

Коли графіки відключення світла можуть зникнути - думка експерта

Як раніше повідомляв Главред, розраховувати на скорочення або скасування відключень електроенергії з приходом потепління не варто. Про це повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

За його оцінкою, обмеження світла зберігатимуться доти, доки не будуть виконані дві ключові умови.

"По-перше, поки у нас не буде достатньо засобів ураження, щоб збивати всі російські дрони і ракети, що летять по наших енергетичних об'єктах, а, по-друге, поки не буде підключена нова генерація до Об'єднаної енергосистеми. Іншими словами, поки у нас не з'явиться те, чим можна замінити те, що вибито Росією", - розповів він.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, енергетики відновили подачу електроенергії по всій Україні після масштабної системної аварії, що сталася вранці у суботу. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

Водночас повністю виключати ризик повторних масових відключень та нових системних збоїв у майбутньому не можна, зазначив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.

Голова правління Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин також прокоментував можливість тимчасової відмови великих міст, зокрема Києва, від гарячого водопостачання задля збереження тепла. За його словами, зазвичай близько 70% енергопотужностей спрямовується на опалення і приблизно 30% — на подачу гарячої води, однак за умов, коли доступно лише близько 40% від необхідного обсягу, припинення гарячого водопостачання дозволяє перенаправити ресурси на підтримку опалення.

Інші новини:

Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні Київська область відключення відключення світла Відключення опалення у Києві
