В одному з міст України оголосили надзвичайний стан - є загроза для людей

Юрій Берендій
3 лютого 2026, 15:13
У Харкові через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів запровадили режим надзвичайної ситуації, вказав Терехов.
У Харкові оголошено надзвичайну ситуацію через обстріл РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Російські атаки значно пошкодили об'єкти "Харківської ТЕЦ-5"
  • В Харкові оголошено режим надзвичайної ситуації

В Харкові через наслідки масованих ударів російських окупаційних військ по енергетичних об'єктах міста та обласні введено режим надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня. Про це повідомила Харківська міська рада.

Міський голова Харкова Ігор Терехов під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив, що внаслідок нічних масованих обстрілів Харкова та області 3 лютого зазнали пошкоджень ключові об’єкти ПАТ "Харківська ТЕЦ-5", а також електропідстанції "Харківська" і "Залютине".

відео дня

За його словами, частина обладнання на цих об’єктах була суттєво зруйнована, що призвело до зупинки теплопостачання для 929 об’єктів, з яких 853 — житлові будинки. Без тепла залишилися майже 105 тисяч споживачів.

"Відсутність опалення та порушення стабільної роботи систем життєзабезпечення в зимовий період становить реальну загрозу життю та здоров’ю людей, передусім дітей, літніх людей і маломобільних громадян", - вказав він.

Рішенням комісії КТЕБ подію визнали надзвичайною ситуацією техногенного характеру місцевого рівня.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли скасують режим надзвичайної ситуації в енергетиці - думка експерта

Як писав Главред, надзвичайний режим в енергетичному секторі України діятиме доти, доки не покращиться ситуація з енергопостачанням, а передумови для його скасування можуть з’явитися лише після завершення опалювального сезону. Про це повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі РБК-Україна.

За його словами, усі запроваджені обмеження та заходи залишатимуться в силі до повної стабілізації, строки якої наразі важко передбачити.

"Ніяких жорстких заходів не застосовано, і я не виключаю, що дія НС продовжиться до закінчення опалювального сезону", - сказав Рябцев.

Удар по Україні в ніч на 3 лютого - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 3 лютого Росія здійснила наймасштабнішу з початку року атаку на енергетичну систему України, завдавши ударів по об’єктах генерації та розподілу електроенергії. Про це повідомили в ДТЕК.

Тієї ж ночі війська РФ провели масовану ракетно-дронову атаку по Одеській області, вразивши як енергетичні, так і цивільні об’єкти на півдні регіону, зазначив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що удари були прицільними по енергетичній інфраструктурі. За його словами окупанти запустили по Україні понад 70 ракет і близько 450 ударних дронів, під атакою опинилися Сумська, Харківська, Київська області та столиця, Дніпропетровщина, Одещина і Вінниччина.

Інші новини:

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

новини Харкова Харківська область відключення Терехов новини Харківщини відключення світла Ігор Терехов
Нацвідбір на Євробачення 2026: де дивитися і як проголосувати за фаворитаВідео

11:33

Не лише вирок за підкуп виборців: експрокурор САП заявив, що директор НАБУ перебував у розшуку

11:25

Атака на серце Києва: РФ пошкодила музей біля "Батьківщини-матері"Фото

