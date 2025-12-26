Відключення світла 27 грудня: коли не буде електроенергії у суботу

Українців попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Завтра, 27 грудня, у більшості регіонів України застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє "Укренерго".

Причина відключень світла – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" закликали споживати ощадливо електроенергію.

Нардеп від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що станом на ранок 26 грудня в Україні продовжують застосовувати графіки відключень електроенергії для побутових споживачів. Однак вже новорічну ніч усі українці, ймовірно, будуть святкувати зі світлом.

За словами нардепа, у ніч з 31 грудня на 1 січня світло у побутових споживачів з великою ймовірністю буде, адже у святкові дні промисловість в Україні не працює.

Як писав Главред, у п'ятницю, 26 грудня, у більшості регіонів України енергетики застосовуватимуть графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Нещодавно експерт з енергетики, очільник Ліги Енергетичного Розвитку України Олександр Голіздра розповідав, чи вплинуть сильні морози на відключення світла. Він запевнив, що короткочасні морози на 2 доби не спричинять критичної ситуації.

Нагадаємо, Литва передала Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції в рамках механізму цивільного захисту ЄС. Отримана ТЕС зможе забезпечити світлом до 1 мільйона споживачів.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

