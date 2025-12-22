Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

В Україну доставили розібрану ТЕС із Литви, яка забезпечить світлом мільйон українців

Інна Ковенько
22 грудня 2025, 15:14
189
Отримана теплова електростанція зможе забезпечити світлом до 1 мільйона споживачів.
Литва передала Україні обладнання для цілої ТЕЦ
Литва передала Україні обладнання для цілої ТЕЦ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Литва передала Україні повний комплект обладнання для ТЕС
  • Операція тривала 11 місяців і включала включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2399 тонн
  • Це стало однією з найбільших логістичних операцій Єврокомісії, що допомогла відновити енергетику

Литва передала Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції в межах механізму цивільного захисту ЄС. Отримана ТЕС зможе забезпечити світлом до 1 мільйона споживачів.

Поставка стала однією з найбільших логістичних операцій організованих Європейською комісією. Про це повідомляє Міністерство енергетики та

відео дня

Операція тривала 11 місяців та включала 149 вантажів загальною масою 2399 тонн. Серед них було 40 негабаритних одиниць, зокрема трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен.

Отримане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів.

"Ми надзвичайно вдячні партнерам з Литви, Польщі і всієї європейської спільноти, які допомогли нам отримати це критично необхідне устаткування. Воно допомогло відновити критично важливі енергетичні потужності та посилити стійкість української енергосистеми, яка, на жаль, продовжує зазнавати прицільних російських атак", - зазначив в.о. Міністра енергетики України Артем Некрасов.

Зазначається, на сьогодні загальна підтримка ЄС енергетичного сектора України включала доставку 9500 генераторів та 7200 трансформаторів через механізм UCPM.

Загалом Європейська комісія виділила понад 1,2 млрд євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та доставила понад 160 тисяч тонн допомоги.

Чи є загроза розділення енергосистеми України – думка експерта

Як писав Главред, Росія цілеспрямовано б’є по ключових елементах енергетичної інфраструктури України, намагаючись порушити стабільну роботу об’єднаної енергосистеми та ускладнити перерозподіл електроенергії між регіонами. Такі дії підвищують техногенні ризики й створюють додаткові загрози для прикордонних і прифронтових областей.

Про це в ефірі Українське Радіо заявив Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національний інститут стратегічних досліджень.

За його словами, атаки спрямовані на високовольтні лінії та підстанції, що забезпечують зв’язок між регіонами, зокрема Чернігівщиною, Одещиною та Донеччиною.

"На жаль, зараз РФ намагається досягти двох своїх цілей. Основна - порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України по Дніпру, тобто відокремити її, поділивши навпіл", - пояснив Рябцев.

Експерт наголосив, що у разі реалізації такого сценарію відновлення електропостачання у постраждалих регіонах може значно ускладнитися, а навантаження на систему зростатиме.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Як писав Главред, вже з 24 грудня в Україні планують полегшити графіки відключення електроенергії для домогосподарств. Уряд перенаправить до 1 ГВт електроенергії на населення. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів у ніч на 20 грудня були пошкоджені об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії. Без світла сидять люди у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях.

Крім того, в ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Читайте також:

Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.

Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Литва ТЕС електроенергія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни накопичили майже 1500 "Шахедів": коли може бути масований удар

Росіяни накопичили майже 1500 "Шахедів": коли може бути масований удар

16:37Україна
У Трампа заявили про "прорив" у переговорах щодо врегулювання в Україні

У Трампа заявили про "прорив" у переговорах щодо врегулювання в Україні

16:24Світ
Українська зброя в ділі: нова ракета знищила "жирну" ціль росіян

Українська зброя в ділі: нова ракета знищила "жирну" ціль росіян

15:35Війна
Реклама

Популярне

Більше
Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

Як вимикатимуть світло 22 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

Як вимикатимуть світло 22 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

Останні новини

16:52

Якщо не личать шапки: 5 стильних головних уборів на зиму

16:47

Власники їх просто обожнюють: ТОП-5 кросоверів, що служать довше за Toyota RAV4

16:41

Низьких цін не буде: економіст попередив про здорожчання базового продукту

16:37

Росіяни накопичили майже 1500 "Шахедів": коли може бути масований удар

16:24

У Трампа заявили про "прорив" у переговорах щодо врегулювання в Україні

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:02

Яким буде 2026 рік для України: цікавий прогноз штучного інтелекту

15:44

"Тоді він у мене закохався": Сопонару розкрила деталі знайомства з чоловіком-британцем

15:35

Українська зброя в ділі: нова ракета знищила "жирну" ціль росіян

15:34

"Повинні пробачити": Винник зі сцени заступився за росіянВідео

Реклама
15:14

В Україну доставили розібрану ТЕС із Литви, яка забезпечить світлом мільйон українців

15:09

Українці на кордоні застрягли у кілометрових чергах - стався справжній колапсФото

15:09

У яких кольорах зустрічати 2026 рік: "успішні" відтінки для одягу, аксесуарів і декору

14:40

Кішка зайшла у вольєр до ведмедів: очевидці були вражені тим, чим це закінчилося

14:34

"Усі вже знали": Федінчик розповів, як йому зраджувала Денисенко в шлюбі

14:14

Купила сумочку і зірвала куш: в Англії жінка продала унікальний товар

14:10

Актор-воїн Федінчик розкрив, як демобілізувався із ЗСУ: "Встановили титанову конструкцію"

14:01

"Класичний монтаж": Тарас Цимбалюк здивував зізнанням про батьків

13:53

Де насправді народився Кузьма Скрябін: цікаві локації у рідному місті музиканта

13:32

Вибори президента під час воєнного стану: у Раді формують робочу групу

13:30

Катерина Остапчук зробила заяву про другу вагітність - деталі

Реклама
13:28

Чому у людини дві ніздрі, а не один великий отвір: учені дали пояснення

13:09

РФ модернізувала дрон-камікадзе "Молнія": у ГУР розкрили нову тактику окупантівФото

13:01

Плітки та скандали: найгучніші розлучення українських знаменитостей у 2025 році

12:45

Солодощі, які не зашкодять фігурі: що можна їсти навіть на дієті

12:44

Як пройшли зйомки передноворічного благодійного випуску "Танці з зірками" на 1+1 УкраїнаВідео

12:36

Мороз і сніг: якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво

12:18

Новий рік під підозрою: топ-5 найкращих різдвяних детективів

12:15

Більшість водіїв роблять помилку: які речі небезпечно залишати в машині взимку

12:12

Забрали в карету швидкої: шоумен-воїн Салем показав наслідки поранення на фронтіВідео

12:11

Чи потрібно вимикати Wi-Fi-роутер на ніч: експерти дали однозначну відповідьВідео

12:07

Що не можна зберігати на туалетному столику у ванній: головні помилки

11:43

Більше, ніж територія: яку реальну цінність Донбас має для Росії

11:30

Мовчун Ігор Ніколаєв потрапив у скандал із дружиною - шанувальники приголомшені

11:01

Зірка "Воно 2" вчинив самогубство - дружина зробила заяву

10:59

Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці

10:48

Світові гарантії безпеки для Києва ризикують перетворитися на козир Путіна - Politico

10:34

Китайський гороскоп на завтра 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

10:31

"Розрив залишається величезним": у Politico розкрили деталі мирних переговорів у США

10:02

"Щоб не наврочили": холостяк Терен публічно показав нову обраницю

09:48

Ігор Коломойський знову анонсує судові засідання. Черга Вищого антикорупційного суду

Реклама
09:40

Вантажний поїзд зійшов із рейок через атаку "Шахеда": деталі аварії біля Коростеня

09:39

Як прискорити роботу старого ноутбука: "воскресити" можна навіть 10-річний пристрійВідео

09:18

Наталії Могилевській відмовив відомий продюсер - причина

09:15

Відключення світла в Україні - графіки на 22 грудня (оновлюється)

09:06

Як місяць вашого народження впливає на шлюб: що кажуть астрологи

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 грудня (оновлюється)

09:03

Президента Росії, який зможе встати на коліна у Бучі, ми не дочекаємосяПогляд

09:01

Мінус 100 млн доларів: ГУР знищило російські винищувачі Су-30 та Су-27Відео

08:46

Дрони атакували порт Тамань на Кубані: пошкоджено два судна і трубопровід

08:39

Воював у Чечні, Сирії та Україні: у Москві підірвали авто з топ-військовим армії РФ

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти