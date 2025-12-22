В Україну доставили розібрану ТЕС із Литви, яка забезпечить світлом мільйон українців

Отримана теплова електростанція зможе забезпечити світлом до 1 мільйона споживачів.

Литва передала Україні обладнання для цілої ТЕЦ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

Литва передала Україні повний комплект обладнання для ТЕС

Операція тривала 11 місяців і включала включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2399 тонн

Це стало однією з найбільших логістичних операцій Єврокомісії, що допомогла відновити енергетику

Литва передала Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції в межах механізму цивільного захисту ЄС. Отримана ТЕС зможе забезпечити світлом до 1 мільйона споживачів.

Поставка стала однією з найбільших логістичних операцій організованих Європейською комісією. Про це повідомляє Міністерство енергетики та

Операція тривала 11 місяців та включала 149 вантажів загальною масою 2399 тонн. Серед них було 40 негабаритних одиниць, зокрема трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен.

Отримане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів.

"Ми надзвичайно вдячні партнерам з Литви, Польщі і всієї європейської спільноти, які допомогли нам отримати це критично необхідне устаткування. Воно допомогло відновити критично важливі енергетичні потужності та посилити стійкість української енергосистеми, яка, на жаль, продовжує зазнавати прицільних російських атак", - зазначив в.о. Міністра енергетики України Артем Некрасов.

Зазначається, на сьогодні загальна підтримка ЄС енергетичного сектора України включала доставку 9500 генераторів та 7200 трансформаторів через механізм UCPM.

Загалом Європейська комісія виділила понад 1,2 млрд євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та доставила понад 160 тисяч тонн допомоги.

Чи є загроза розділення енергосистеми України – думка експерта

Як писав Главред, Росія цілеспрямовано б’є по ключових елементах енергетичної інфраструктури України, намагаючись порушити стабільну роботу об’єднаної енергосистеми та ускладнити перерозподіл електроенергії між регіонами. Такі дії підвищують техногенні ризики й створюють додаткові загрози для прикордонних і прифронтових областей.

Про це в ефірі Українське Радіо заявив Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національний інститут стратегічних досліджень.

За його словами, атаки спрямовані на високовольтні лінії та підстанції, що забезпечують зв’язок між регіонами, зокрема Чернігівщиною, Одещиною та Донеччиною.

"На жаль, зараз РФ намагається досягти двох своїх цілей. Основна - порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України по Дніпру, тобто відокремити її, поділивши навпіл", - пояснив Рябцев.

Експерт наголосив, що у разі реалізації такого сценарію відновлення електропостачання у постраждалих регіонах може значно ускладнитися, а навантаження на систему зростатиме.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Як писав Главред, вже з 24 грудня в Україні планують полегшити графіки відключення електроенергії для домогосподарств. Уряд перенаправить до 1 ГВт електроенергії на населення. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів у ніч на 20 грудня були пошкоджені об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії. Без світла сидять люди у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях.

Крім того, в ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання. Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

