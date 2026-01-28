Найгірше – попереду: у Раді назвали терміни ускладнення ситуації в енергетиці

Немає інформації, що найближчим часом можливе якесь енергетичне перемир'я, попередив Андрій Герус.

Українцям розповіли про ймовірність поліпшення ситуації з відключеннями / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

Найближчі три тижні зими обіцяють бути дуже важкими

Орієнтовно з середини лютого ситуація покращиться

Розраховувати на енергетичне перемир'я з РФ не варто, важливіше готуватися до проходження найближчих трьох тижнів зими, які обіцяють бути дуже важкими через морози, заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, орієнтовно з середини лютого ситуація покращиться завдяки активізації сонячних станцій.

"У мене немає інформації, що найближчим часом можливе якесь енергетичне перемир'я. Якщо воно буде, значить буде, це добре. Але нам потрібно готуватися до гіршого, виходячи з того, що є сьогодні. Треба розуміти, що наступні три тижні, які будуть не простими, нам потрібно пройти, пережити", – сказав народний депутат.

Коли чекати на поліпшення ситуації в енергетиці

За його словами, орієнтовно з 15-20 лютого ситуація буде поліпшуватися, тому що буде довший світловий день і більше сонця, а в Україні дуже багато СЕС в різних регіонах, і вони будуть дуже серйозно допомагати енергосистемі.

"Погані новини: дійсно будуть морози, буде складно. Хороші новини: нам потрібно три тижні протриматися, а там вже буде легше", – резюмував голова енергокомітету Ради.

Загроза нових обстрілів: важливе попередження

Він також звернув увагу, що російські агресори, які, на його думку, "зараз не хочуть ні миру, ні перемир'я, в тому числі енергетичного", навіть не чекають морозу в мінус 20 градусів, тому що обстріли постійно тривають по різних регіонах.

Ситуація з електроенергією: міста з найменшими відключеннями

Житомир увійшов до числа населених пунктів, де перебої з електрикою трапляються найрідше. Це стало можливим завдяки активному розвитку локальних джерел енергії та впровадженню програм з економії електроенергії. Як зазначив у Facebook військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко, міські ініціативи дозволили істотно скоротити залежність Житомира від централізованої енергосистеми.

Відключення електроенергії - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні введені екстрені відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації роботи енергосистеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві діяли екстрені відключення. Аварійні відключення розраховані до моменту стабілізації роботи енергосистеми.

Як писав раніше Главред, після атаки енергетики України почалися екстрені відключення світла. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Про персону: Андрій Герус Андрій Михайлович Герус (нар. 18 березня 1982, м. Нововолинськ, Волинська область) — український державний службовець, політик. Представник Президента Зеленського у Кабінеті міністрів України (з 22 травня по 11 листопада 2019 року). Народний депутат України 9-го скликання. Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, пише Вікіпедія.

