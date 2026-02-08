'Енергетики зробили неможливе': Київ повертається до тимчасових графіків відключення

Незважаючи на колосальний дефіцит електроенергії, столиця України повертається до тимчасових графіків.

Київ повертається до тимчасових графіків відключення

Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла. Про це в неділю вранці, 8 лютого, повідомили в ДТЕК.

"Енергетикам знову вдалося зробити неможливе. Незважаючи на колосальний дефіцит електроенергії, ми повертаємося до тимчасових графіків у столиці", - йдеться в повідомленні. відео дня

Графіки можна переглянути в чат-боті, на сайті або в міському додатку "Київ Цифровий".

Раніше в ДТЕК пояснювали, що тимчасові графіки не прив'язані до черг: фактично кожен будинок має свій час з електрикою.

"Якщо за однією адресою відображено два графіки, це означає, що будинок підключений до двох різних ліній електропостачання, тому в різних квартирах світло може з'являтися в різний час", - зазначали енергетики.

Експерт назвав найпроблемніші регіони без тепла і світла

Главред писав , що за словами експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева, сьогодні в прифронтових регіонах, серед яких і Одещина та Харківщина, ситуація найгірша.

Водночас, незважаючи на те, що по Києву наносяться численні удари, забезпечення столиці відрізняється від більшості інших міст. У Києві теж буде непросто, але він забезпечується необхідним краще за інші населені пункти.

Ситуація в енергосистемі

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що українська енергосистема поступово виходить з важкого енергетичного періоду, але це поліпшення буде недовгим.

За його словами, попереду вітчизняну енергетику неминуче чекає ремонтна кампанія атомної генерації і сезонний літній пік споживання, що знову може випробувати енергосистему на міцність.

"Я думаю, що буде досить складний період у липні-серпні, там цілком можуть бути досить суворі обмеження", - підкреслив він.

Удар РФ по енергетиці - що відомо

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Енергосистема через удар Росії в ніч з 6 на 7 лютого працює з максимальними обмеженнями, найскладніша ситуація в Києві, де з урахуванням попередніх тривалих ударів по інфраструктурі світло зараз є 1,5-2 години на добу, повідомляє енергокомпанія ДТЕК.

Раніше голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус зазначив, що розраховувати на будь-яке енергетичне перемир'я з Росією не слід, натомість варто готуватися до найближчих трьох тижнів зими, які можуть виявитися особливо складними через сильні морози.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше - Донбаська паливно-енергетична компанія; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобуває вугілля і природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію і має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

