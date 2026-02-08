'Енергетики зробили неможливе': Київ повертається до тимчасових графіків відключення

Що повідомили в ДТЕК:
- Енергетикам знову вдалося зробити неможливе
- Графіки можна переглянути в чат-боті
Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла. Про це в неділю вранці, 8 лютого, повідомили в ДТЕК.
"Енергетикам знову вдалося зробити неможливе. Незважаючи на колосальний дефіцит електроенергії, ми повертаємося до тимчасових графіків у столиці", - йдеться в повідомленні.
Графіки можна переглянути в чат-боті, на сайті або в міському додатку "Київ Цифровий".
Раніше в ДТЕК пояснювали, що тимчасові графіки не прив'язані до черг: фактично кожен будинок має свій час з електрикою.
"Якщо за однією адресою відображено два графіки, це означає, що будинок підключений до двох різних ліній електропостачання, тому в різних квартирах світло може з'являтися в різний час", - зазначали енергетики.
Експерт назвав найпроблемніші регіони без тепла і світла
Главред писав , що за словами експерта з питань енергетики Геннадія Рябцева, сьогодні в прифронтових регіонах, серед яких і Одещина та Харківщина, ситуація найгірша.
Водночас, незважаючи на те, що по Києву наносяться численні удари, забезпечення столиці відрізняється від більшості інших міст. У Києві теж буде непросто, але він забезпечується необхідним краще за інші населені пункти.
Ситуація в енергосистемі
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що українська енергосистема поступово виходить з важкого енергетичного періоду, але це поліпшення буде недовгим.
За його словами, попереду вітчизняну енергетику неминуче чекає ремонтна кампанія атомної генерації і сезонний літній пік споживання, що знову може випробувати енергосистему на міцність.
"Я думаю, що буде досить складний період у липні-серпні, там цілком можуть бути досить суворі обмеження", - підкреслив він.
Удар РФ по енергетиці - що відомо
Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.
Енергосистема через удар Росії в ніч з 6 на 7 лютого працює з максимальними обмеженнями, найскладніша ситуація в Києві, де з урахуванням попередніх тривалих ударів по інфраструктурі світло зараз є 1,5-2 години на добу, повідомляє енергокомпанія ДТЕК.
Раніше голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус зазначив, що розраховувати на будь-яке енергетичне перемир'я з Росією не слід, натомість варто готуватися до найближчих трьох тижнів зими, які можуть виявитися особливо складними через сильні морози.
Про джерело: ДТЕК
ДТЕК (раніше - Донбаська паливно-енергетична компанія; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.
Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобуває вугілля і природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію і має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.
