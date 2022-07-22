В Україні підняли ціни на бензин: скільки коштує паливо

Ціни на бензин / pixabay

Мережі АЗС відреагували зростанням цін на пальне після стрибка офіційного курсу долара.

Як свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи А-95, ціна дизеля зросла на 4 гривні, а бензину на 6 гривень у деяких мережах АЗС.

Скільки коштує паливо в Україні

У мережі Chipo (56 АЗС) ціна на дизель зросла на 4 грн до 57,90 грн/л.

У мережі Prime (35 АЗС) А-95 подорожчав на 4 грн до 52 грн/л, на дизель ціна зросла на 2 грн/л, до 55,00 грн/л.

У мережі "Олас" (10 АЗС) бензин до 55, дизель - до 59 грн/л.

У мережі "Катрал" (9 АЗС) бензин подорожчав на 6 грн (до 60,99 грн/л), ДП на 3,99 грн - до 58,99 грн/л.

Нацбанк підняв курс долара

Національний банк України у четвер, 21 липня, збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть - до 36,5686 грн/дол. Про це повідомляється на офіційному сайті українського фінансового регулятора.

Проте, як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

Після рішення Нацбанку провести девальвацію гривні знизивши офіційний курс української валюти по відношенню до долара на 25% - до 36,5686 грн. за долар, курс долара в обмінниках злетів.

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