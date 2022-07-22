Ціни підскачуть на 2-3%: у Нацбанку розповіли, що спричинить подорожчання долара

У Нацбанку розповіли, що спричинить подорожчання долара / Pixabay, УНІАН

В Україні через вчорашнє підвищення офіційного курсу долара Нацбанку відразу на 25% ціни, ймовірно, зростуть в середньому на 2-3%. Про це заявив заступник керівника НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в споживчому кошику на імпортні товари припадає близько 30%, проте їх подорожчання при новому офіційному курсі має бути згладжено ‒ частково за рахунок скорочення маржі імпортерів, частково – за рахунок вже закладених очікувань девальвації, частково – за рахунок імпорту за готівкову валюту.

Ніколайчук уточнив, що аналітики НБУ очікують за підсумками 2022 року інфляцію гривні на рівні 31% і її зниження до 20,7% в 2023 році.

За оцінками Національного банку, збільшення обмінного курсу збільшить приплив іноземної валюти і, відповідно, її продаж експортерами. І це, само собою, зменшить спекулятивну складову поведінки учасників ринку і дозволить стабілізувати курсові очікування.

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Нагадаємо, раніше, у четвер, 21 липня, Національний банк України збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть ‒ до 36,5686 грн/дол.

Як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

До того представник начальницького складу НБУ Катерина Рожкова стверджувала, що національний регулятор фінансів вже скоро від твердо зафіксованого курсу гривні до долара (зараз він "заморожений" для корпорацій, які працюють на експорт і компаній, які працюють на імпорт).