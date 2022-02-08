Ціни летять вгору: в Україні дорожчає паливо, експерти не прогнозують стабільності

АЗС не знизять ціни на паливо / pixabay.com

На українському ринку паливо продовжують дорожчати оптові ціни на бензин і дизельне паливо.

За підсумками минулого тижня ціни на дрібнооптові партії дизельного палива в середньому зросли на 0,67 грн/л (+2,3%), а бензини – на 0,87 грн/л (+2,8%).

Тобто, з початку року ціни на ДП піднялися на 18,8% або на 4,8 грн/л, а на бензини – на 15,8% або на 4,3 грн/л.

Експерти переполагают, що рух вгору збережеться і далі, передає Enkorr.

Відзначається, що ціни в Україні ростуть під тиском світових котирувань. Вони, в свою чергу, підігріваються побоюваннями з приводу намірів Росії.

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Крім того, припинилися поставки з Литви після заборони на транзит литовських вантажів Білоруссю.

Тим часом. трейдери кажуть, що чекали такий сценарій ще з літа.

У столичному регіоні за цей період ціни залишилися без змін. Білоруське паливо продавали по 29,00-29,20 грн/л, опускаючись і до 28,95 грн/л.

Російське паливо, якого в січні було дешевше, вийшло на той же рівень-29,10 грн/л.

На Рівненщині пальне подорожчало в середньому на 40 – 60 коп./л, і продавалося по 29,35-29,70 грн./ л .

Станом на сьогоднішній день Пропозиції були в діапазоні 30,70 - 31 грн/л. Таким чином вони зросли за тиждень 40-50 коп./л, нижній поріг стартував з 30,60 грн/л.

На "Укртатнафті" і зовсім здивували раценками, які підтягнули на 1,24 грн/л – до 31,11 грн/л.

Нагадаємо, роздрібні мережі українських АЗС з 4 по 7 лютого підвищили вартість бензину і дизельного палива від 0,2-1,6 гривні за літр. На станціях мережі "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 45 копійок: бензин А-92 - до 31,53 грн/л, бензин А-95 - до 32,53 грн/л. ціна дизельного палива зросла на 55 копійок, до 31,53 грн/л.

Також минулого тижня середня ціна по країні бензину марки А-92 піднялася на 60 копійок, тобто, до 32,62 грн/л, бензин А-95 виріс в ціні на 65 копійок - до 33,54 грн/л, дизельне паливо подорожчало на 59 копійок і в разом склало 32,82 грн/л.

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