В Україні продовжує дорожчати паливо: чого чекати водіям

АЗС дивують цінами / УНІАН

Роздрібні мережі українських АЗС з 4 по 7 лютого підвищили вартість бензину і дизельного палива від 0,2-1,6 гривні за літр.

Як свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", на станціях мережі "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 45 копійок: бензин А - 92-до 31,53 грн/л, бензин А-95 - до 32,53 грн / л. ціна дизельного палива зросла на 55 копійок, до 31,53 грн / л, повідомляє Enkorr.ua.

У мережі SOCAR дизельне паливо подорожчало на 1 грн/л, до 36,98 грн/л.

На АЗС мережі Prime всі види палива зросли в ціні на 50 копійок. Так, вартість А-92 збільшилася до 32,50 грн/л, на А — 95 — до 33,50 грн/л, на ДП-до 32,00 грн/л.

Заправки "Укр-Петроль", Chipo," Авантаж 7 " підняли ціни на бензин і дизельне паливо на 1 грн/л.

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"ОВІС" підвищив ціни на всі види палива на 5 грн/л.

Мережі AMIC, KLO, Motto, "Нефтек" та інші накрутили ціни на паливо в межах 0,2-1,6 грн/л.

Відзначається, що зростання цін стало результатом коригування вартості палив 3 лютого.

Як відомо, Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 30,84 грн/л і дизпалива – 28,30 грн/л, на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС.

Тобто, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 35,84 грн/л, на "звичайне" дизпаливо – 35,30 грн/л.

Тим часом, порівняно з другою декадою січня, середня ціна на бензин зросла на 1,59 грн/л, на дизельне паливо - на 1,46 грн/л.

Нагадаємо, минулого тижня середня ціна по країні бензину марки А-92 піднялася на 60 копійок, тобто, до 32,62 грн/л, бензин А - 95 виріс в ціні на 65 копійок-до 33,54 грн/л, дизельне паливо подорожчало на 59 копійок і в разом склало 32,82 грн/л.

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