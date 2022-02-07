УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні продовжує дорожчати паливо: чого чекати водіям

7 лютого 2022, 14:53

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив 3 лютого.

АЗС, бензин, паливо
АЗС дивують цінами / УНІАН

Роздрібні мережі українських АЗС з 4 по 7 лютого підвищили вартість бензину і дизельного палива від 0,2-1,6 гривні за літр.

Як свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", на станціях мережі "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 45 копійок: бензин А - 92-до 31,53 грн/л, бензин А-95 - до 32,53 грн / л. ціна дизельного палива зросла на 55 копійок, до 31,53 грн / л, повідомляє Enkorr.ua.

У мережі SOCAR дизельне паливо подорожчало на 1 грн/л, до 36,98 грн/л.

На АЗС мережі Prime всі види палива зросли в ціні на 50 копійок. Так, вартість А-92 збільшилася до 32,50 грн/л, на А — 95 — до 33,50 грн/л, на ДП-до 32,00 грн/л.

Заправки "Укр-Петроль", Chipo," Авантаж 7 " підняли ціни на бензин і дизельне паливо на 1 грн/л.

Реклама

"ОВІС" підвищив ціни на всі види палива на 5 грн/л.

Мережі AMIC, KLO, Motto, "Нефтек" та інші накрутили ціни на паливо в межах 0,2-1,6 грн/л.

Відзначається, що зростання цін стало результатом коригування вартості палив 3 лютого.

Як відомо, Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 30,84 грн/л і дизпалива – 28,30 грн/л, на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС.

Тобто, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 35,84 грн/л, на "звичайне" дизпаливо – 35,30 грн/л.

Тим часом, порівняно з другою декадою січня, середня ціна на бензин зросла на 1,59 грн/л, на дизельне паливо - на 1,46 грн/л.

Нагадаємо, минулого тижня середня ціна по країні бензину марки А-92 піднялася на 60 копійок, тобто, до 32,62 грн/л, бензин А - 95 виріс в ціні на 65 копійок-до 33,54 грн/л, дизельне паливо подорожчало на 59 копійок і в разом склало 32,82 грн/л.

Читайте також:

viber
АЗС дизтопливо ціна бензина новини України
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні продовжує дорожчати паливо: чого чекати водіям». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Астролог передрік кардинальні зміни в лютому-2022 трьом знакам зодіакуАстролог передрік кардинальні зміни в лютому-2022 трьом знакам зодіаку Надзвичайна удача, здійснення бажань і успіх у всьому: кому зі знаків в лютому потужно підфартитьНадзвичайна удача, здійснення бажань і успіх у всьому: кому зі знаків в лютому потужно підфартить Гороскоп на завтра, 4 лютого 2022: Стрільцям - щасливий випадок, Рибам - здійснення бажаньГороскоп на завтра, 4 лютого 2022: Стрільцям - щасливий випадок, Рибам - здійснення бажань Гороскоп на сьогодні, 7 лютого 2022: Близнюкам – сюрпризи, Скорпіонам - обман, Стрільцям - успіх в грошахГороскоп на сьогодні, 7 лютого 2022: Близнюкам – сюрпризи, Скорпіонам - обман, Стрільцям - успіх в грошах Як на пороховій бочці: названі найбільш несумісні знаки зодіакуЯк на пороховій бочці: названі найбільш несумісні знаки зодіаку
15:07

"Якщо ви зіткнетеся з Росією": Лукашенко погрожує Україні зупинкою поставок енергоресурсів

14:53

В Україні продовжує дорожчати паливо: чого чекати водіямВідео

14:46

"Я його навіть не знала": поранена військова на Південмаші розповіла про криваву бійнюВідео

14:44

В Україні 40% вершкового масла - фальшивка: як відрізнити підробкуВідео

14:41

Повня в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати бідуВідео

Реклама
14:41

Після скандального розлучення В'ячеслав Узєлков вдруге одружується

14:26

Загроза військової атаки РФ і Білорусі на Україну: Лукашенко образив Зеленського і назвав Путіна другомВідео

14:23

"Велике будівництво" Зеленського зводить у Харкові онкоцентр на 510 місць

14:10

Чудовий оксамитовий торт на День святого Валентина своїми руками: простий покроковий рецептВідео

14:09

В Україну вперше за чверть століття приїде президент Франції: Зеленський проведе зустріч з Макроном

14:00

Понад 1000 тонн зброї: Україна отримала безпрецедентну допомогу через російську загрозуВідео

13:59

Нічого не пам'ятає і без грошей: у Дніпрі знайшли українську заробітчанку з ПольщіВідео

13:57

Лукашенко назвав умову визнання захопленого Криму російськимВідео

13:55

"Зайві" цифри за газ у квитанціях: у "Нафтогазі України" пояснили, що робити українцям

13:48

Економіст "розніс" обшуки на підприємствах Метінвесту: "удар по іміджу України"

13:41

Любовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любовіВідео

13:30

В Україні злетіли ціни на продукти: хліб і гречка стали "золотими"Відео

13:29

"У мене є імунітет": невакцинований медик залишила сотні людей без медичної допомоги

13:17

16-річна Маша Полякова показала бездоганне тіло у відвертому бікіні

13:13

НАБУ затримало нардепа від Слуги народу Кузьміних, який переховувався від слідстваВідео

Реклама
13:09

Чому в українців проблеми з COVID-сертифікатом після бустерної дози: відповідь МОЗ

13:00

Гороскоп на завтра, 8 лютого 2022: Дівам – неприємності, Терезам - плітки, Козерогам - любов усього життяВідео

12:51

Україну накрила хвиля Омікрона: яка ситуація в лікарняхВідео

12:49

Від таксистів до репетиторів: кому і коли в Україні світять нові податкиВідео

12:32

Росія "допоможе" Україні вступити в НАТО: у Литві пояснили, до чого призведе агресія МосквиВідео

12:21

Єрмак отримав негативний тест на COVID-19 перед "нормандською зустріччю": коли вона відбудеться

12:03

40 років тому: Ольга Сумська показала, як виглядала в 14 років

12:03

Сверблячка, висип і "ковидні" пальці: лікарі назвали симптоми Омікрона, що проявляються на шкірі

12:00

Прикмети на 8 лютого: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в бідуВідео

11:54

Путін готовий захопити Київ: ексміністр оборони назвав ймовірний напрямок удару РФВідео

11:52

Найважливіше у спільній заяві Путіна і Сі ЦзіньпінаПогляд

11:42

Красиве, але вкрай небезпечне явище: рятувальники показали унікальні "снігові фонтани" в КарпатахВідео

11:34

"РФ - на межі завершення історії": у Росії зажадали відставки Путіна

11:31

Аркадій Бабченко. Та пішли ви зі своїм "спортом поза політикою"Відеоблоги

11:23

"Ми йому потім генерала присвоїмо": Лукашенко канючить у Путіна звання полковника армії РФВідео

11:13

"Чекаємо Недобацьку з його братом Путіним": Ярош вилаяв Лукашенка за його слова про Україну

11:03

В Україні накрили банду "чорних фармацевтів": вбивали онкохворих липовими лікамиВідео

11:03

Гороскоп Таро на тиждень 7-13 лютого: Левам - велика удача, Терезам - труднощі, Козерогам - підступи недругівВідео

11:02

Кайлі Дженнер народила другу дитину від репера Тревіса Скотта

10:56

До 60 тисяч на добу: у МОЗ назвали терміни різкого COVID-сплеску в Україні

Реклама
10:40

Неймовірна історія близнюків: на Львівщині діти народилися в різні дні та в різних місцях

10:39

До операторів не додзвонитися, гроші не повертають: у ПриватБанку стався збій

10:32

Якщо РФ вторгнеться в Україну, Північний потік-2 ніколи не запустять - помічник Байдена

10:01

Від 300 гривень і вище: в Україні злетіли ціни на сир

09:57

Для виходу на пенсію посилили вимоги: українцям назвали новий страховий стажВідео

09:45

Місячний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - плітки, Козерогам - важливе знайомство, Ракам - грошіВідео

09:44

Тисяча гривень за вакцинацію від COVID-19: як платитимуть підліткам

08:59

Вторгнення в Україну "коштуватиме дуже дорого": Шольц пригрозив РФВідео

08:50

"Нахабно брешуть в очі": українські заробітчани розповіли, як їх обманюють з роботою в Польщі

08:41

Фінансовий гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - інтриги недругів, Дівам - великий куш, Рибам - крадіжкаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти