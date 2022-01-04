Водіїв чекає новий сюрприз: ціни на автогаз в Україні різко злетять

Ціни на автогаз / pixabay

Рекордні ціни природного газу, які склалися останнім часом на європейському ринку, можуть істотно вплинути на автогаз.

За прогнозом експертів, вже взимку 2022 в Україні водіям варто готуватися до істотного подорожчання.

Як зазначає експерт Нафторинку Олександр Сіренко, в Україні скраплений газ використовується майже виключно як автомобільне пальне. Через АЗС реалізується 95-97% його обсягів.

"Однак в останні місяці ця ситуація активно змінюється. Постачальники газу повідомляють про те, що сьогодні надходить велика кількість замовлень на переобладнання промислового обладнання з природного газу на пропан-бутан. Під загрозою зупинки виробництва через високі ціни на газ виробники шукають дешевші альтернативи", - зазначив він, пише Апостроф.

Збільшення попиту на обладнання, що працює на зрідженому газі, означає, що найближчим часом, коли його установка буде закінчена, зросте попит і на сам газ.

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"На думку учасників ринку, це призведе до значних змін у структурі ринку. Частка автогазу вже в 2022 році скоротиться до 70%. Решта ринку припадатиме на промислові об'єкти", - додав Сіренко.

Збільшення споживання скрапленого газу неминуче відіб'ється на його ціні. Тому автомобілістам слід приготуватися до нового подорожчання вже найближчим часом.

Епоха дешевого газу закінчилася

На думку директора Консалтингової групи А 95 Сергія Куюна, епоха дешевого скрапленого газу закінчилася.

Так, за результатами 2021 року бензин і дизель подорожчали в середньому на 16%, тоді як вартість газу зросла на 50%.

"Якщо раніше газ коштував в 2,5-3 рази дешевше, то зараз його ціна становить 60% від ціни бензину. За таких обставин витрати на встановлення та експлуатацію газового обладнання окупаються дуже довго,

і виникає питання, чи доцільно взагалі переходити на газ", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні ні з того ні з сього обірвалися ціни на паливо. Розрахункові ціни для бензину і дизеля знижені майже на гривню.

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