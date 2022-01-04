Водіїв чекає новий сюрприз: ціни на автогаз в Україні різко злетять

Збільшення споживання скрапленого газу неминуче відіб'ється на його ціні.
Рекордні ціни природного газу, які склалися останнім часом на європейському ринку, можуть істотно вплинути на автогаз.
За прогнозом експертів, вже взимку 2022 в Україні водіям варто готуватися до істотного подорожчання.
Як зазначає експерт Нафторинку Олександр Сіренко, в Україні скраплений газ використовується майже виключно як автомобільне пальне. Через АЗС реалізується 95-97% його обсягів.
"Однак в останні місяці ця ситуація активно змінюється. Постачальники газу повідомляють про те, що сьогодні надходить велика кількість замовлень на переобладнання промислового обладнання з природного газу на пропан-бутан. Під загрозою зупинки виробництва через високі ціни на газ виробники шукають дешевші альтернативи", - зазначив він, пише Апостроф.
Збільшення попиту на обладнання, що працює на зрідженому газі, означає, що найближчим часом, коли його установка буде закінчена, зросте попит і на сам газ.
"На думку учасників ринку, це призведе до значних змін у структурі ринку. Частка автогазу вже в 2022 році скоротиться до 70%. Решта ринку припадатиме на промислові об'єкти", - додав Сіренко.
Збільшення споживання скрапленого газу неминуче відіб'ється на його ціні. Тому автомобілістам слід приготуватися до нового подорожчання вже найближчим часом.
Епоха дешевого газу закінчилася
На думку директора Консалтингової групи А 95 Сергія Куюна, епоха дешевого скрапленого газу закінчилася.
Так, за результатами 2021 року бензин і дизель подорожчали в середньому на 16%, тоді як вартість газу зросла на 50%.
"Якщо раніше газ коштував в 2,5-3 рази дешевше, то зараз його ціна становить 60% від ціни бензину. За таких обставин витрати на встановлення та експлуатацію газового обладнання окупаються дуже довго,
і виникає питання, чи доцільно взагалі переходити на газ", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні ні з того ні з сього обірвалися ціни на паливо. Розрахункові ціни для бензину і дизеля знижені майже на гривню.
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