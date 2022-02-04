Паливо по 40 грн: в Україні злетіли ціни на бензин і дизель

АЗС істотно накрутили ціни на паливо / УНІАН

Українські АЗС знову підняли роздрібні мережі на паливо для автомобілів.

За даними моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", середня ціна по країні бензину марки А-92 піднялася на 60 копійок, тобто, до 32,62 грн / л, бензин А-95 виріс в ціні на 65 копійок - до 33,54 грн / л, дизельне паливо подорожчало на 59 копійок і в разом склало 32,82 грн / л, пише Еnkоrr.uа.

На WOG і ОККО бензини А-92 і А-95 стали дорожчими на 1,49-1,59 грн/л, до 34,99 і 35,84 грн/л відповідно. Дизельне паливо в цих мережах зросло на 1,46 грн/л, до 35,30 грн/л.

У мережі KLO бензини і ДП підскочили на 1 грн/л: бензин А-92 - до 33,99 грн/л, бензин А-95 - до 34,59 грн/л, дизпаливо - до 34,39 грн/л. у SOCAR - на 1,5-1,59 грн/л.

Shell," БРСМ-Нафта"," паралель"," Автотранс", UPG," Автопорт", Mango та інші підняли свої ціни на паливо від 0,1-1,4 грн/л.

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Як відомо, 3 лютого, згідно з постановою Уряду про граничну торговельну націнку, Мінекономіки України опублікувало середню вартість бензинів у розмірі 30,84 грн/л, а дизпалива - 28,30 грн/л.

На підставі цих даних і вираховується гранична ціна реалізації палива на заправних станціях.

Тобто, максимальна ціна на "звичайний" бензин на АЗС не повинна перевищувати 35,84 грн/л, а на "звичайне" дизпаливо – 35,30 грн/л.

Тим часом, у порівнянні з другою декадою січня, середня ціна на бензин вже зросла на 1,59 грн/л, на дизельне паливо — на 1,46 грн/л.

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