До Нового року курс долара може змінитися кардинально: що прогнозує банкір

Дар'я Пшеничник
21 листопада 2025, 10:57
Цьогоріч навряд чи повториться ситуація грудня 2024 року.
Курс доллара до конца года
До кінця року долар може різко зрости / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • Валютний ринок України до кінця 2025 року залишатиметься під тиском війни та зовнішніх факторів
  • Експерт прогнозує курс долара у межах 42–43,5 грн, євро - 49–51,5 грн
  • Мамедов переконаний: ситуація буде значно стабільнішою, ніж у грудні 2024 року

До кінця 2025 року український валютний ринок може залишатися під значним тиском зовнішніх факторів, однак активна політика Національного банку України здатна стримати різкі курсові коливання.

Про це заявив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов, пише УНІАН. Фінансист нагадав, що у грудні 2024 року регулятор був змушений витратити рекордні $5,3 млрд на валютні інтервенції, аби наситити ринок і знизити ажіотажний попит. Це стало антирекордом, адже у звичному режимі обсяги інтервенцій удвічі менші. Причиною такого тиску стали масовані обстріли критичної інфраструктури, які спричинили падіння економічних показників, а також панічні настрої бізнесу та громадян. Попит на валюту тоді перевищував пропозицію на 30%, і Нацбанк був змушений втрутитися, щоб стабілізувати ситуацію.

За словами Мамедова, нинішній рік має схожі виклики. Ворожі атаки на енергосистему тривають, що автоматично впливає на економіку. Крім того, традиційний сезон премій, бонусів і дивідендів підвищує попит на валюту. Серед підприємців домінує стан невизначеності: щоб уникнути ризиків, вони закладають додаткові витрати у ціни на товари та послуги, що стає джерелом інфляційного тиску.

Попри це, експерт переконаний, що до кінця 2025 року ситуація залишатиметься відносно спокійною. Він прогнозує, що курс долара коливатиметься у межах 42–43,5 грн, а євро - 49–51,5 грн. Такі показники, на його думку, відповідають реальному стану економіки країни. Щорічна інфляція за грудень не перевищить 10%, а сукупно за листопад-грудень складе лише 1–1,5%.

"Попри війну, руйнівні обстріли інфраструктури та невизначеність серед бізнесу, валютний ринок залишається досить захищеним від будь-яких потрясінь. Цього року ситуація наприкінці року буде значно кращою, ніж торік", - резюмував Мамедов.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом валют до кінця листопада - прогноз економіста

Главред писав, що у листопаді курс долара та євро щодо гривні, за прогнозами експертів, залишатиметься стабільним. Економіст Андрій Новак переконаний, що Національний банк України має всі необхідні інструменти для утримання валютного ринку в рівновазі.

За його словами, ключову роль у цьому відіграє зовнішня фінансова підтримка, яку Україна отримує від міжнародних партнерів.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на четвер, 20 листопада, Національний банк України підвищив офіційний курс долара. Водночас євро та злотий продемонстрували зниження.

Крім того, Главред писав, що за прогнозом Тараса Лєсового, наступного тижня курс долара на готівковому ринку перебуватиме в рамках 41,8-42 грн/дол., а євро – 48-49,5 грн/євро.

Раніше повідомлялося, що попри осіннє затишшя на валютному ринку, експерти попереджають: до кінця року гривню може чекати новий тиск. Причини - сезонне зростання імпорту, погашення держоблігацій, скорочення переказів з-за кордону та дефіцит валюти.

Варте уваги:

Про джерело: Сергій Мамедов

Сергій Мамедов – це віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку.

У 2015 році він заснував громадську організацію "Центр економічних досліджень і прогнозування "Фінансовий пульс", яка займається аналізом фінансових ринків. З березня до червня 2015 року він був її головою.

Наглядова рада банку "Глобус" 27 жовтня 2016 року прийняла рішення призначити з 1 листопада головою правління банку Сергія Мамедова. Нацбанк погодив це рішення 13 грудня.

З лютого 2021 року є заступником голови ради директорів Конфедерації будівельників України, очолює комітет Конфедерації будівельників України з питань фінансової, банківської та інвестиційної діяльності.

У грудні 2021 року призначений на посаду віцепрезидента Асоціації українських банків. Входить до ради Асоціації "УкрСВІФТ", пише finclub.net.

Хоч до рани прикладай: найввічливіші знаки зодіаку

09:45

Сьогодні - День гідності та свободи: історія свята та привітання

09:44

США поставили Києву ультиматум щодо мирної угоди: коли мине термін - FT

