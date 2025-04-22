В Україні полетять вниз ціни на бензин: якою буде вартість палива у травні

У травні можливе здешевлення бензину.

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Чого очікувати на АЗС найближчими днями / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Бензин А-95 подорожчав до 54,33 грн/л на початку тижня

Очікується зниження цін до 1 грн/л вже цього тижня

У травні можливе додаткове зниження на 3 грн/л

На початку тижня середня ціна бензину А-95 в Україні зросла до 54,33 грн/л. Вартість палива зросла на 88 копійок, порівнюючи з п’ятницею, 18 квітня, але згодом ціни можуть впасти. Про це повідомило видання delo.ua, посилаючись на дані ринку та прогнози експертів.

За словами аналітиків, стрибок цін пов'язаний із загостренням ситуації на Близькому Сході, що вплинуло на нафтові котирування. Водночас багато українських АЗС вже отримали партії бензину, закупленого за нижчими цінами. Це дає підстави прогнозувати зниження вартості пального вже цього тижня (21–27 квітня) – на близько 1 грн/л.

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"Математично мережі АЗС би мали вже з понеділка знизити ціну на 1 грн/л. А чи зроблять вони це, коли нафта знову дивиться в бік зростання, сказати складно", - сказав засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін.

Паливний експерт Сергій Куюн також прогнозує зниження цін на бензин у межах 1 грн/л вже цього тижня. Він підкреслив, що навіть попри зміцнення євро, потенціал для зниження вартості палива є.

"Зниження на одну гривню ми на минулому тижні вже пройшли, тож десь в межах гривні вони могли б рухатись і на цьому тижні. Попри зростання курсу євро такі можливості є ", - спрогнозував Куюн.

За його словами, у випадку, якщо вартість нафти Brent залишиться на рівні 65 дол./барель до кінця квітня, у травні можливе ще більш відчутне здешевлення бензину – до 3 грн/л.

За даними Консалтингової групи "А-95", ціни на АЗС суттєво відрізняються в залежності від бренду. Найвищі ціни:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

SOCAR – 56,66 грн/л.

Найнижчі ціни:

Авантаж 7 – 49,95 грн/л;

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 50,00 грн/л;

RLS – 50,40 грн/л;

Mango – 50,99 грн/л.

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на бензин можуть знизитись ще на 2–3 грн/л у разі перемир’я в Чорному морі між Україною та Росією. За словами співвласника мережі АЗС UPG Володимира Петренка, відкриття Чорноморського напрямку дозволить значно скоротити логістику імпорту пального — замість доставки через Польщу, яка охоплює 500–600 км, паливо зможе надходити вже з 300 км.

Проте експерт з енергетики Михайло Гончар заявив, що попри падіння цін на нафту у світі, суттєвого здешевлення пального в Україні не варто очікувати. Причина – необхідність наповнення держбюджету, зокрема для фінансування оборони.

Крім цього, з 1 травня 2025 року в Україні бензин із октановим числом нижче 98 обов’язково міститиме 5% біоетанолу. У майбутньому частку біоетанолу планують збільшити до 8–10%.

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Хто такий Сергій Куюн? Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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