Бензин змінить склад: що потрібно знати водіям з 1 травня

В Україні запускають обов’язкове додавання біоетанолу до бензину.

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Заправки готуються до змін / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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З 1 травня бензин до А-98 міститиме 5% біоетанолу

Вимога діє по всій країні, крім пального для оборони і резерву

Біоетанол планують виробляти з агросировини

Від 1 травня 2025 року в Україні набувають чинності нові вимоги до складу бензину: до пального з октановим числом нижче 98 обов’язково додаватиметься 5% біоетанолу. Про це повідомляє Автотема.

За словами Василя Даниляка, генерального директора групи компаній "OKKO", ринок готовий до змін, і нововведення не призведе до перебоїв на АЗС.

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"Ми будемо завозити готовий нафтопродукт з біоетанолом і потім, поступово, всі оператори будуть самі це робити", — зазначив він.

Даниляк також додав, що компанія понад рік готується до переходу на нові стандарти, зокрема шляхом встановлення необхідного обладнання на нафтобазах. У перспективі, за його словами, частка біоетанолу може зрости до 8%, а згодом і до 10%. Водночас на обсяги додавання впливають обмеження щодо доступності біоетанолу першого покоління.

Норми, закладені в законі ще з 4 червня 2024 року, передбачають обов’язкове додавання біоетанолу до бензинів із октановим числом менше 98. Виняток становитиме пальне, призначене для потреб Міноборони, Держрезерву та формування мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів.

За оцінками експертів, перехід на нові стандарти здатен щорічно приносити понад 1 мільярд доларів економічного ефекту, зокрема завдяки виробництву біоетанолу з аграрної сировини. Крім того, це рішення сприятиме зменшенню викидів вуглецю, покращуючи екологічну ситуацію в країні.

Ціна на нафту / інфографіка: Главред

Попри це, частина біопального на початковому етапі надходитиме з-за кордону через недостатню розвиненість внутрішньої інфраструктури. Утім, впровадження нових норм вважається важливим кроком у напрямку розвитку ринку біопалива в Україні.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на автозаправних станціях України ціни на пальне продовжують знижуватися. Зокрема подешевшали: преміальний бензин марки A-95, звичайний A-95, дизельне паливо та автомобільний газ.

Станом на 9 квітня на ринку пального було зафіксовано здешевлення усіх основних видів пального. Зокрема преміальний бензин марки A-95 подешевшав на 2 копійки, його середня ціна склала 59,47 грн за літр.

Натомість експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар зауважив, що хоч ми і маємо побачити зниження цін на пальне на наших автозаправках, але навряд чи це матиме місце. Причина проста: український державний бюджет потребує додаткових коштів.

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Що за видання - "Автотема"? "Автотема" — це українське інформаційне видання, яке спеціалізується на новинах, оглядах та порадах, пов'язаних із автомобільною тематикою. Воно охоплює широкий спектр тем, включаючи новинки автопрому, правила дорожнього руху, штрафи, технічні аспекти експлуатації автомобілів, а також аналітику ринку транспортних засобів. Видання активно висвітлює зміни в законодавстві, які стосуються водіїв, та надає корисні рекомендації для автовласників.

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