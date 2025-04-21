Ціни на пальне в Україні впадуть на 2-3 гривні за літр: експерт озвучив умову

Що сказав Петренко:
- Якщо буде встановлене перемир'я, вартість пального знизиться
- Ціни на АЗС підуть вниз через логістичну складову
Останні кілька днів на АЗС ціни на різні види палива досить стабільні і коливаються лише у межах гривні. Однак ситуація може змінитися.
Якщо Україна та країна-агресорка Росія встановлять перемир'я у Чорному морі, ціни ринку імпорту пального обваляться. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів співвласник мережі АЗС UPG Володимир Петренко.
За його словами, справа в тому, що Чорноморський напрямок може суттєво перекрити польський і тоді останній зменшиться приблизно на 40%. Таким чином ціна на пальне знизиться на 2-3 гривні за літр.
"Якщо зараз ми можемо отримувати паливо через Польщу з відстані 500−600 км від кордону, - бо є інші напрямки, які нас перекривають, де ми неконкурентноспроможні, - то після відкриття Чорного моря відстань зменшиться до 300 км", - зауважив Петренко.
Ціни на пальне в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що на автозаправних станціях України ціни на пальне продовжують знижуватися. Зокрема подешевшали: преміальний бензин марки A-95, звичайний A-95, дизельне паливо та автомобільний газ.
Напередодні повідомлялося, що ціни на бензин в Україні скоро можуть стати меншими. На це можуть вплинути ціни на нафту у світі. Якщо упродовж квітня знижена ціна на нафту у світі втримається на такому рівні, як зараз, то ціни на бензин і дизель можуть впасти на 3 гривні.
Натомість експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар зауважив, що хоч ми і маємо побачити зниження цін на пальне на наших автозаправках, але навряд чи це матиме місце. Причина проста: український державний бюджет потребує додаткових коштів.
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Хто такий Володимир Петренко?
Володимир Петренко - засновник та власник компанії "Укрпалетсистем", одним із напрямів діяльності якої є роздрібні продажі світлих нафтопродуктів (мережа АЗК UPG).
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