Бензин по 40 гривень за літр: чи відбудеться зниження цін на паливо в Україні

Оптові ціни на імпорт в Україну необхідних обсягів палива знизяться.

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Ціни на бензин в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви експерта:

Зниження вартості нафти майже не вплине на ціну палива в Україні

Український державний бюджет потребує додаткових коштів

Україна не імпортує та не переробляє нафту

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар розповів, як падіння вартості нафти може вплинути на ціни на паливо в Україні.

"За ідеєю, ми маємо побачити зниження цін на пальне на наших автозаправках, але я не думаю, що це матиме місце. Причина проста: український державний бюджет потребує додаткових коштів. Для наповнення бюджету потрібні додаткові кошти, тим більше ми змушені збільшувати наші оборонні витрати, нарощувати виробництво та закупівлю озброєнь та військової техніки, необхідні інвестиції в наш оборонно-промисловий комплекс", - сказав він на чаті в Главред.

За його словами, зниження цін на нафту у світі безпосередньо на українцях не позначиться, адже Україна не імпортує та не переробляє нафту.

"Нашу нафтопереробку знищено. До нас ввозяться вже готові нафтопродукти. На нашому традиційному ринку – у Євросоюзі, де ми беремо нафтопродукти, станеться певне зниження цін на пальне. Це означає, що оптові ціни на імпорт в Україну необхідних обсягів палива знизяться, тобто маржа прибутковості для операторів зросте. Але уряд дотримуватиметься політики збільшення бюджетних надходжень. І це цілком логічно за нинішніх обставин", - підкреслив Гончар.

Він також додав, що уряд може вжити певних популістських заходів і, наприклад, символічно знизити ціну на пальне "на якусь там гривню".

"Очікувати на те, що завтра 95-й бензин на заправках коштуватиме не близько 60 гривень за літр, а 40 гривень, не варто. Не слід із цього приводу мати ілюзій", - підсумував експерт.

Дивіться відео, в якому Михайло Гончар розповів, як зниження цін на нафту вдарить по Росії:

Ціни на паливо в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн заявив, що якщо упродовж квітня знижена ціна на нафту у світі втримається на такому рівні, як зараз, то ціни на бензин і дизель можуть впасти на 3 гривні.

Станом на 9 квітня на ринку пального було зафіксовано здешевлення усіх основних видів пального. Зокрема преміальний бензин марки A-95 подешевшав на 2 копійки, його середня ціна склала 59,47 грн за літр.

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Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

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