Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Бензин по 40 гривень за літр: чи відбудеться зниження цін на паливо в Україні

Марія Николишин
19 квітня 2025, 15:36
459
Оптові ціни на імпорт в Україну необхідних обсягів палива знизяться.
Бензин по 40 гривень за літр: чи відбудеться зниження цін на паливо в Україні
Ціни на бензин в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви експерта:

  • Зниження вартості нафти майже не вплине на ціну палива в Україні
  • Український державний бюджет потребує додаткових коштів
  • Україна не імпортує та не переробляє нафту

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар розповів, як падіння вартості нафти може вплинути на ціни на паливо в Україні.

"За ідеєю, ми маємо побачити зниження цін на пальне на наших автозаправках, але я не думаю, що це матиме місце. Причина проста: український державний бюджет потребує додаткових коштів. Для наповнення бюджету потрібні додаткові кошти, тим більше ми змушені збільшувати наші оборонні витрати, нарощувати виробництво та закупівлю озброєнь та військової техніки, необхідні інвестиції в наш оборонно-промисловий комплекс", - сказав він на чаті в Главред.

За його словами, зниження цін на нафту у світі безпосередньо на українцях не позначиться, адже Україна не імпортує та не переробляє нафту.

"Нашу нафтопереробку знищено. До нас ввозяться вже готові нафтопродукти. На нашому традиційному ринку – у Євросоюзі, де ми беремо нафтопродукти, станеться певне зниження цін на пальне. Це означає, що оптові ціни на імпорт в Україну необхідних обсягів палива знизяться, тобто маржа прибутковості для операторів зросте. Але уряд дотримуватиметься політики збільшення бюджетних надходжень. І це цілком логічно за нинішніх обставин", - підкреслив Гончар.

Він також додав, що уряд може вжити певних популістських заходів і, наприклад, символічно знизити ціну на пальне "на якусь там гривню".

"Очікувати на те, що завтра 95-й бензин на заправках коштуватиме не близько 60 гривень за літр, а 40 гривень, не варто. Не слід із цього приводу мати ілюзій", - підсумував експерт.

Дивіться відео, в якому Михайло Гончар розповів, як зниження цін на нафту вдарить по Росії:

Ціни на паливо в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн заявив, що якщо упродовж квітня знижена ціна на нафту у світі втримається на такому рівні, як зараз, то ціни на бензин і дизель можуть впасти на 3 гривні.

Станом на 9 квітня на ринку пального було зафіксовано здешевлення усіх основних видів пального. Зокрема преміальний бензин марки A-95 подешевшав на 2 копійки, його середня ціна склала 59,47 грн за літр.

Читайте також:

Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

бензин дизель ціни на нафту ціна бензина Михайло Гончар новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Наші захисники повернулися додому: відбувся один із найбільших обмінів полоненими

Наші захисники повернулися додому: відбувся один із найбільших обмінів полоненими

18:06Україна
Трамп близький до провалу мирного плану щодо України - Бен Воллес

Трамп близький до провалу мирного плану щодо України - Бен Воллес

17:34Україна
Припиняться всі бойові дії: Путін оголосив перемир'я

Припиняться всі бойові дії: Путін оголосив перемир'я

17:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 20 квітня: Овнам - несподіване повідомлення, Стрільцям - радість

Гороскоп на завтра 20 квітня: Овнам - несподіване повідомлення, Стрільцям - радість

Після 8-бального шторму країною "вріже" нова буря: все станеться дуже скоро

Після 8-бального шторму країною "вріже" нова буря: все станеться дуже скоро

Похолодання накриє Україну, температура впаде на 5-10 градусів: стала відома дата

Похолодання накриє Україну, температура впаде на 5-10 градусів: стала відома дата

Розбився путініст Боярський: у якому він стані

Розбився путініст Боярський: у якому він стані

Україну заливатимуть грозові зливи: у регіонах раптово змінюється погода

Україну заливатимуть грозові зливи: у регіонах раптово змінюється погода

Останні новини

18:06

Наші захисники повернулися додому: відбувся один із найбільших обмінів полоненими

17:34

Трамп близький до провалу мирного плану щодо України - Бен Воллес

17:05

Припиняться всі бойові дії: Путін оголосив перемир'я

17:01

Чи впізнає кіт себе в дзеркалі: ветеринар дав остаточну відповідь

16:26

Угорська влада почала технологію зі зриву членства України в ЄС - ЗМІ

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
15:41

Україна впевнено збільшує виробництво ключової зброї у війні з РФ - WP

15:36

Бензин по 40 гривень за літр: чи відбудеться зниження цін на паливо в УкраїніВідео

15:33

Гороскоп Таро на травень 2025: таролог сказала, на кого гроші поллються рікоюВідео

15:33

Розбили паркан і втекли: у РФ 100 військових підняли бунт у військовій частині

Реклама
14:49

Як правильно їсти суші та чим їх запивати: усі тонкощі японських правил етикету

14:49

Господинь закликали обробляти житло зубною пастою: для чого це потрібно

14:42

На Україну подала в суд ООН ядерна країна: що стало причиною

14:17

Схудла і зсохлася: у мережі з'явилося шокуюче фото ведучої "Аншлагу" Дубовицької

14:09

Чому не можна класти ноги на панель в авто: варто знати кожному

13:28

Відключення світла можуть повернутись: названо головну причину

13:24

"Є ризики для України": сценарій, як РФ може відкрити другий фронт у Молдові

13:02

Похолодання накриє Україну, температура впаде на 5-10 градусів: стала відома дата

12:42

Простий трюк із кухні творить дива: орхідеї зацвітуть за тиждень без хімії

12:39

Чи буде рости євро після Великодня: українцям сказали, до якого курсу готуватись

12:12

"Прийми і живи": Симоньян у Корчевникова ридала і прощалася з Кеосаяном

Реклама
12:12

"Зараз саме час": у The Hill пояснили, як Трамп може зупинити війну в Україні

12:10

Навіть якщо авто не було у списку: хто з водіїв заплатить повний податок і штраф

11:50

Гороскоп Таро на травень 2025: на Скорпіонів чекають гроші та зміниВідео

11:48

СБУ розгромила мережі "агентів в рясах" з УПЦ (МП) і зламала плани рф ,- експерт

11:34

Коли можуть узгодити повне припинення вогню в Україні: в NYP назвали дату

11:26

Де 3 відмінності між котами: лише найрозумніші знайдуть розгадку за 29 секунд

10:47

Китайський гороскоп на завтра 20 квітня: Тиграм - стрес, Півням - конфлікти

10:44

Стане доступним для всіх: в Україні різко "впала" ціна на популярний овоч

10:36

Угода про копалини не пов'язана з припиненням вогню: у Держдепі зробили гучну заявуВідео

10:26

Гороскоп Таро: який знак зодіаку ризикує розлучитися в травні 2025 рокуВідео

09:47

Штурм за штурмом: РФ планує знищити місто, яке ЗСУ тримають вже три роки

09:06

Допомога Україні під загрозою, адміністрація Трампа не обговорює нові пакети – NYT

09:03

Гороскоп Таро на травень 2025: Ракам - задоволення, Левам - перемога, Дівам - святоВідео

09:00

Економіці Росії загрожує колапс, найдраматичні події на нафтовому ринку попереду – ГончарВідео

08:54

В США представили план дотримання перемир’я в Україні – WSJ

08:10

Чому Трамп псіхує?Погляд

07:47

США тиснуть на Україну й уникають тиску на РФ щодо завершення війни: деталі від Axios

06:30

Після 8-бального шторму країною "вріже" нова буря: все станеться дуже скоро

06:10

Окупанти провели низку масованих штурмових дій: деталіПогляд

06:00

"Я проти такої Росії": полонений окупант розридався через удари РФ по мирних містахВідео

Реклама
05:50

Хитрий тест на IQ: знайдіть серед лепреконів 3 чотирилисті конюшини за 5 секунд

05:23

Не просто Барсик чи Мурка: як красиво можна назвати кота

04:45

Як сказати "понарошку" українською: вчителька дала відповідьВідео

04:00

Стане білосніжною: як очистити ванну від бруду за лічені хвилини

03:46

Гороскоп на завтра 20 квітня: Овнам - несподіване повідомлення, Стрільцям - радість

03:00

Лише "мегамозок" знайде рибку за 5 секунд: головоломка, яка змусить попотіти

02:30

"Путінська параноя": експерт про ймовірний сценарій усунення президента РФ

02:16

Місячний календар на 19 квітня: 5 заборон, які не можна порушувати у цей день

01:36

Дівчина показала, як прибрати подряпини на тарілках: її відео стало хітомВідео

00:47

США готові визнати окупований Крим російським - Bloomberg

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти