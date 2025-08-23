Українці дізналися про перерахунок пенсій: кому можуть нарахувати підвищені виплати

Навіть якщо стаж пораховано правильно, під час розрахунку пенсії може виникнути інша важлива деталь - коефіцієнт зарплати.

Українці дізналися про збільшення пенсійних виплат / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливе:

Навіть якщо стаж пораховано правильно, під час розрахунку пенсії може виникнути проблема

Пенсія може бути розрахована не повністю, якщо не було враховано важливий період

Пенсійний експерт пояснив, як можна отримати недоплачені суми і що для цього потрібно зробити.

Якщо в трудовій книжці зазначено, що стаж з 2 січня 2002 року по 2 липня 2010 року безперервний, то важливо враховувати кілька факторів, пише На пенсії.

Зокрема:

трудовий стаж зараховується до кінця 2003 року,

а страховий стаж - із січня 2004 року.

Навіть якщо стаж порахований правильно, під час розрахунку пенсії може виникнути інша важлива деталь - коефіцієнт зарплати. Його визначають за період із липня 2000 по липень 2021 року.

Програма ПФУ автоматично виключила 42 місяці з найменшими доходами (за законом допускається до 10% стажу). Також було видалено 5 місяців 2021 року, коли через мобілізацію та війну зарплати були нижчими за звичайний рівень.

Результат: після такої "оптимізації" коефіцієнт зарплати зріс з 0,83664 до 0,92748.

Однак пенсія все одно може бути розрахована не повністю, якщо не було враховано період до липня 2000 року.

Що можна зробити:

Отримати довідки про доходи до липня 2000 року - на старому місці роботи або через ЦНАП/архів (якщо підприємство вже не існує).

Подати ці довідки до Пенсійного фонду - тоді там проведуть новий перерахунок. Це може поліпшити коефіцієнт заробітку і збільшити розмір пенсії.

Також важливо:

Якщо людина перебувала на тимчасово окупованій території, і в неї є підтверджувальні документи (наприклад, папери, видані окупаційною адміністрацією, свідоцтва очевидців або дані про реєстрацію компанії в ОРДЛО/Криму), пенсія може бути перерахована заднім числом - не з моменту подання заяви, а з дати виникнення права на виплату.

У такому разі людина зможе отримати всю недоотриману суму за минулий період.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Підвищення пенсії: думка експерта

Експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін підкреслив, що в низці випадків пенсіонерам доведеться самостійно звертатися до Пенсійного фонду із заявою на перерахунок виплат.

Він пояснив, що, наприклад, у квітні 2025 року автоматичного перерахунку не проводили, якщо з моменту попереднього минуло менше ніж два роки.

Крім того, фахівець зазначив, що поки що незрозуміло, наскільки помітним виявиться такий перерахунок і чи буде збільшення пенсії дійсно істотним.

Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви або документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

