Українці дізналися про перерахунок пенсій: кому можуть нарахувати підвищені виплати

Важливе:
- Навіть якщо стаж пораховано правильно, під час розрахунку пенсії може виникнути проблема
- Пенсія може бути розрахована не повністю, якщо не було враховано важливий період
Пенсійний експерт пояснив, як можна отримати недоплачені суми і що для цього потрібно зробити.
Якщо в трудовій книжці зазначено, що стаж з 2 січня 2002 року по 2 липня 2010 року безперервний, то важливо враховувати кілька факторів, пише На пенсії.
Зокрема:
- трудовий стаж зараховується до кінця 2003 року,
- а страховий стаж - із січня 2004 року.
Навіть якщо стаж порахований правильно, під час розрахунку пенсії може виникнути інша важлива деталь - коефіцієнт зарплати. Його визначають за період із липня 2000 по липень 2021 року.
Програма ПФУ автоматично виключила 42 місяці з найменшими доходами (за законом допускається до 10% стажу). Також було видалено 5 місяців 2021 року, коли через мобілізацію та війну зарплати були нижчими за звичайний рівень.
Результат: після такої "оптимізації" коефіцієнт зарплати зріс з 0,83664 до 0,92748.
Однак пенсія все одно може бути розрахована не повністю, якщо не було враховано період до липня 2000 року.
Що можна зробити:
- Отримати довідки про доходи до липня 2000 року - на старому місці роботи або через ЦНАП/архів (якщо підприємство вже не існує).
- Подати ці довідки до Пенсійного фонду - тоді там проведуть новий перерахунок. Це може поліпшити коефіцієнт заробітку і збільшити розмір пенсії.
Також важливо:
Якщо людина перебувала на тимчасово окупованій території, і в неї є підтверджувальні документи (наприклад, папери, видані окупаційною адміністрацією, свідоцтва очевидців або дані про реєстрацію компанії в ОРДЛО/Криму), пенсія може бути перерахована заднім числом - не з моменту подання заяви, а з дати виникнення права на виплату.
У такому разі людина зможе отримати всю недоотриману суму за минулий період.
Підвищення пенсії: думка експерта
Експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін підкреслив, що в низці випадків пенсіонерам доведеться самостійно звертатися до Пенсійного фонду із заявою на перерахунок виплат.
Він пояснив, що, наприклад, у квітні 2025 року автоматичного перерахунку не проводили, якщо з моменту попереднього минуло менше ніж два роки.
Крім того, фахівець зазначив, що поки що незрозуміло, наскільки помітним виявиться такий перерахунок і чи буде збільшення пенсії дійсно істотним.
Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви або документи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.
Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.
