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Дзвінки безкоштовно без грошей на рахунку: відомий оператор ввів нову послугу

Даяна Швець
25 лютого 2025, 22:33
108
Це особливо зручно для тих, хто не поповнює баланс регулярно або може опинитися без можливості зробити це в потрібний момент.
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Київстар спрощує зв’язок для абонентів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Київстар запустив нову послугу
  • Тепер можна дзвонити навіть без тарифу

Мобільний оператор Київстар оголосив про важливі оновлення у тарифах. З 28 лютого 2025 року змінюються умови послуги "Ми разом", яка дає змогу залишатися на зв’язку навіть без коштів на рахунку.

Відтепер абоненти передплати та контракту можуть безкоштовно телефонувати на один вибраний номер Київстар, навіть якщо їхній тариф не оплачений. Це означає, що зв’язок буде доступний незалежно від балансу.

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Як підключити послугу "Ми разом"?

Щоб вибрати номер для безкоштовних дзвінків, потрібно:

  1. Набрати комбінацію 535380ХХХХХХХ#, де 380ХХХХХХХ – номер абонента Київстар.
  2. Зателефонувати за коротким номером 535.

Для перевірки підключеного номера:

  • Використати комбінацію 5351# або подивитися у додатку "Мій Київстар".

Для відключення послуги:

  • Набрати 5350# або зателефонувати 535.

Однак варто зважати, що у роумінгу ця послуга не працює!

Яка вартість послуги "Ми разом"?

Фіксована плата за користування послугою – 10 грн на 100 днів. Проте всі дзвінки на вибраний номер Київстар залишаються безкоштовними.

Оновлення дозволяє абонентам залишатися на зв’язку навіть у ситуаціях, коли на рахунку немає коштів.

Мобільний зв'язок в Україні - останні новини

У лютому 2024 року оператор мобільного зв'язку lifecell значно підвищив тарифи для своїх абонентів, що було зумовлено необхідністю перегляду умов деяких тарифних планів.

Крім того, у грудні 2023 року стало відомо про підвищення тарифів на послуги мобільного зв'язку від оператора "Київстар". Проте, компанія також оголосила про розширення переліку доступних послуг та бонусів для своїх клієнтів.

Водночас Главред розповідав про ТОП-3 найвигідніші мобільні тарифи для пенсіонерів. Деякі оператори пропонують спеціальні тарифи для людей похилого віку.

Більше економічних новин:

Що відомо про Київстар?

ПрАТ "Київстар" — телекомунікаційна компанія в Україні, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G в Україні.

12 грудня 2023 року через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".

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