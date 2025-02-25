Дефіцит та зростання цін: основний продукт подорожчає через небезпечну хворобу

Протягом минулого року в Україні зареєстровано уже 85 випадків хвороби.

https://glavred.net/economics/deficit-i-rost-cen-osnovnoy-produkt-podorozhaet-iz-za-opasnoy-bolezni-10642631.html Посилання скопійоване

​ Чому свинина може подорожчати / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

Європа б’є антирекорди зі спалахів африканської чуми свиней

Українців може чекати підвищення цін на м'ясо

У 2024 і 2025 роках в Україні зросла кількість спалахів небезпечних хвороб серед свійських тварин - особливе занепокоєння викликає африканська чума свиней (АЧС). Як пояснює голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, це може негативно вплинути на тваринницьку галузь та призвести до зростання цін на свинину. Деталями він поділився у коментарі 24 Каналу.

Експерт зазначив, що минулого року епізоотична ситуація з АЧС в Україні та Європі була складною. За 2024 рік в Україні зафіксовано 85 неблагополучних пунктів щодо цього захворювання.

відео дня

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, у Європі минулого року зареєстровано 6 846 спалахів АЧС. Найбільше випадків виявили в:

Польщі – 2 360,

Італії – 1 275,

Литві – 568,

Німеччині – 526.

В той же час аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка пояснив, що через поширення АЧС поголів'я свиней скорочується, оскільки хвороба має високу смертність, а заражених тварин змушені знищувати для запобігання поширенню вірусу.

Це може викликати дефіцит свинини на ринку та зростання цін. Водночас експерт заспокоїв, що наразі пропозиція залишається достатньою, тому підстав для паніки немає.

"На 1 лютого 2025 року, поголів'я свиней становить 4,46 мільйона голів, що на 10% менше, ніж в аналогічний період минулого року. 65% від загального поголів'я становлять підприємства. Суттєве зниження відбулося за рахунок військових дій, а саме в Донецькій та Сумській областях. У цих областях поголів'я впало в рази", - каже Максим Гопка.

Зростання цін на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у березні декілька овочів "вдарять по кишені" українців. На ріст цін вплинуть сезонні фактори та витрати на зберігання.

Також пояснювалось, які продукти в "зоні ризику". На жаль, тепличне господарство в Україні не здатне повністю задовольнити попит споживачів.

Також другий тиждень поспіль ціни на тепличні огірки на українському ринку продовжують збільшуватися. Причиною зростання вартості скорочення пропозиції імпортної продукції стало основною.

Більше економічних новин:

Хто такий Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред