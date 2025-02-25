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Не дві, а три платіжки за газ: українцям доведеться платити більше вже в березні

Даяна Швець
25 лютого 2025, 21:40
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У березні може з’явитися ще одна платіжка за газ.
Не дві, а три платіжки за газ: українцям доведеться платити більше вже в березні
Українцям додали новий рахунок за газ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що мова:

  • Мешканці багатоквартирних будинків отримають три платіжки за газ
  • Українцям доведеться доплачувати за послуги з технічного обслуговування

З 1 березня 2025 року тарифи на природний газ для українських домогосподарств залишаться незмінними завдяки діючому мораторію на підвищення цін під час воєнного стану. Однак, попри це, деякі споживачі можуть помітити зростання суми у платіжках. Про це повідомляє ресурс "Уряд online".

Тариф на газ для більшості населення залишиться на рівні 7,96 грн за 1 куб. м, оскільки саме така ціна діє для клієнтів ГК "Нафтогаз України", що охоплює 98% споживачів. Інші постачальники пропонують газ за цінами від 7,7 до 9 грн за кубометр.

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Водночас частина українців у березні отримає не дві, а три платіжки за газ. Додаткова квитанція стосуватиметься послуги з технічного обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках.

Рішення про запровадження такої плати ухвалило Міністерство енергетики ще 29 вересня 2023 року наказом №292. Ці кошти призначені для перевірки стану газопроводів у будівлях, їхньої щільності та герметичності.

Сума до сплати залежатиме від довжини мереж у будинку, кількості з’єднань і запірної арматури, а витрати розподілятимуться між усіма мешканцями будівлі.

Таку платіжку виставлятимуть не щомісяця, а залежно від віку газових мереж у будинку:

  • якщо мережам понад 25 років – раз на три роки;
  • якщо менше 25 років – раз на п’ять років.

Графіки перевірок публікують філії компанії "Газорозподільні мережі України", а мешканців додатково попереджають через оголошення у будинках.

Тарифи на комуналку в Україні - що відомо

Главред писав про те, що в одному з міст України планують підвищити тариф на воду майже на 8%. Це рішення пов’язане зі значним зростанням цін на електроенергію та інші ресурси.

Одночасно Міністерство енергетики повідомило, що тариф на електроенергію буде знижено. Відповідну постанову вже схвалив Кабінет Міністрів України.

Також пояснювалося, що робити, якщо за газ нарахували більше. Часом буває так, що в платіжках може з’являтися борг, навіть якщо ви сплатили всі рахунки вчасно.

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