Не лише вчителям: кому ще з 1 січня нараховуватимуть доплату до зарплати

Доплати педагогам будуть нараховуватись автоматично, без необхідності подавати заяви чи документи.

https://glavred.net/economics/ne-lishe-vchiteli-10616876.html Посилання скопійоване

Хто ще, окрім вчителів, отримає надбавку з 2025 року / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

З 1 січня 2025 року вчителі отримуватимуть щомісячну доплату

Вона поширюється на всіх педагогів державних і муніципальних середніх шкіл

Програма реалізується у два етапи: 1 300 грн з січня 2025 року і 2 600 грн з вересня 2025 року

З 1 січня 2025 року педагогам середніх шкіл в Україні надаватимуть щомісячну доплату до зарплати. Розмір вчительської доплати - 1 300 гривень. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України №1286.

Усі вчителі державних та муніципальних середніх шкіл отримуватимуть доплати. Згідно з постановою, на виплату можуть розраховувати:

відео дня

вчителі основних предметів,

психологи, які працюють з учнями та допомагають покращити їх психоемоційний стан,

керівники гуртків, що організовують позашкільну діяльність,

вихователі груп продовженого дня.

Доплати будуть нараховуватись автоматично для всіх педагогів, незалежно від їхнього стажу, кваліфікації чи місця роботи. Тому подавати заяви чи додаткові документи не потрібно.

Програма реалізується у два етапи:

З 1 січня 2025 року розмір доплати становитиме 1 300 грн на місяць. З 1 вересня 2025 року ця сума зросте до 2 600 грн.

Це рішення спрямоване на покращення фінансової підтримки вчителів по всій Україні.

Фінансова допомога для українців - новини за темою

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що з 1 січня 2025 року вчителі в Україні почнуть отримувати щомісячні доплати до зарплати. Це частина урядової підтримки освітян, які, попри війну, продовжують навчати дітей. Президент Володимир Зеленський зазначив, що кошти на доплати є, і уряд готує й інші програми підтримки.

Також відомо, що ця ініціатива не стосуватиметься педагогів дошкільної, позашкільної освіти, а також викладачів професійно-технічних закладів та коледжів. Міністр освіти Оксен Лісовий пояснив, що доплати для цих категорій працівників розробляються, але фінансування буде залежати від органів місцевого самоврядування.

Як повідомляв Главред, Кабмін запропонував підвищити виплати родинам загиблих цивільних, які захищали Україну, до 15 млн грн. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 22 листопада заявив, що раніше виплата становила 1,9 млн грн, але справедливо буде її підвищити.

Читайте також:

Що відомо про Кабінет Міністрів України? Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред