В Україні перерахують пенсії: кому світить позапланове підвищення виплат

У деяких випадках пенсіонерам необхідно самостійно подати заяву на перерахунок виплат.

Важливе із заяв Коробкіна:

Деяким пенсіонерам необхідно самостійно подати заяву на перерахунок

Залишається питання, наскільки суттєво збільшиться виплата

Експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін пояснив, що в деяких випадках пенсіонерам необхідно самостійно подати заяву на перерахунок виплат.

"Наприклад, людина вийшла на пенсію в серпні 2023 року, але продовжила трудову діяльність", - зазначив він, пише На пенсії.

Співрозмовник пояснив, що, наприклад, у квітні 2025-го вона ще не має права на автоматичний перерахунок, оскільки не минуло два повних роки.

"Щоб не чекати квітня 2026 року, коли перерахунок відбудеться автоматично, він може сам звернутися із заявою в серпні 2025 року - якраз через два роки після призначення пенсії. Це дасть змогу прискорити перерахунок і уникнути втрати частини заробленого", - зазначив Коробкін.

Водночас, за його словами, залишається питання, наскільки істотно збільшиться виплата після такого перерахунку.

Так, 2024 року пенсіонери, які продовжували працювати, у середньому отримали надбавку 86,24 гривні за страховий стаж, а з урахуванням зарплати і стажу - близько 168,65 гривні.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Пенсійна реформа в Україні: кому змінять виплати

У рамках нової реформи пенсійні нарахування залежатимуть від кількості балів, які присвоюються за підтверджений трудовий стаж. За кожен місяць офіційної роботи із зарплатою на рівні середньої по країні планується нараховувати 10 балів.

Однак, незважаючи на потенційні переваги цієї системи, в ній присутні й серйозні ризики. Бали є лише розрахунковою одиницею, а не стабільною валютою, і їхня реальна "вартість" залежатиме від рішень держави. Це означає, що будь-які розрахунки мають орієнтовний характер і не дають повної впевненості в розмірі майбутньої пенсії.

Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви чи документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

