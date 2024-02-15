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Українців попередили про подорожчання бензину: коли чекати зростання цін на АЗС

Олексій Тесля
15 лютого 2024, 12:22
Почала зростати закупівельна вартість палива на світових ринках, пояснив Сергій Куюн.

АЗС, бензин, деньги
В Україні можуть підскочити ціни на бензин / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн прогнозує нове зростання цін на паливо в Україні.

Паливо в Україні може найближчим часом подорожчати ще на 2 гривні за літр. Про це він розповів в ефірі каналу "Ми - Україна".

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За словами експерта, це пов'язано з атаками хуситів на цивільні судна в Червоному морі.

Загострення на Близькому Сході призвело до того, що почала зростати закупівельна вартість палива: з 77 доларів за барель на початку року до 83 доларів зараз, пояснив він.

"Ми бачимо, що вже пару тижнів мережі економ-сегмента почали підтягувати ціни, щодня на 20-50 копійок. Поки немає передумов говорити про трагедію, але в межах 2 гривень за літр ціна може зрости протягом 2-3 тижнів", - додав Куюн.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні скоро подорожчає бензин. Ціни на паливо стабілізуються вже у зв'язку із ситуацією на світовому нафтовому ринку, вважають у Національному банку України.

Як повідомлялося раніше, на АЗС України рекордно зростали ціни на автогаз. Причиною стало подорожчання нафти на світових ринках і рішення держави про повернення довоєнного податку на паливо.

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АЗС бензин дизтопливо Сергій Куюн
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