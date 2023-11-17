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В Україні скоро подорожчає бензин: українцям розповіли, що буде з цінами

Андрій Ганчук
17 листопада 2023, 19:52
Ціни на паливо стабілізуються вже наступного року у зв'язку з ситуацією на світовому нафтовому ринку, вважають у Національному банку України.
АЗС, гривні
Ціни на паливо в Україні стабілізуються наступного року - Нацбанк / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Українцям потрібно готуватися до того, що ціни на паливо будуть швидко зростати. Але вже наступного року, у зв'язку з поступовим зниженням цін на нафту в світі, ситуація з вартістю палива може стабілізуватися. При цьому на даний момент ціни на бензин А-95 і дизель продовжують знижуватися.

Згідно зі звітом НБУ, зростання цін вплине на вартість інших товарів, які у зв'язку з непрямим проінфляційним тиском подорожчають.

У Нацбанку вважають, що незабаром паливо подорожчає, проте наступного року вони стабілізуються.

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"У короткостроковому періоді зростання цін на паливо прискориться, що буде надавати непрямий проінфляційний вплив на вартість інших товарів і послуг. З наступного року ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту", - зазначено у звіті Національного банку за жовтень.

Ціни на бензин в Україні сьогодні

Місяць тому літр бензину А-95 коштував орієнтовно 55,5 грн, проте зараз ціна стала знижуватися. З початку тижня, за даними Консалтингової групи "А-95", він подешевшав на 33 копійки – з 55,47 гривень за літр до 55,14 грн.

Ціна на дизельне паливо в Україні сьогодні

Дизель на автозаправках подешевшав на 32 копійки за літр. Наприклад, 13 листопада літр коштував в середньому 55,75 грн, а 16-го листопада – 55,43 грн.

Нагадаємо, минулого тижня на АЗС України рекордно зросли ціни на автогаз. Причиною стало подорожчання нафти на світових ринках і рішення держави про повернення довоєнного податку на паливо.

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АЗС бензин дизтопливо
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