Майже всі гроші: клієнт ПриватБанку втратив 20000 грн за раз

Клієнт ПриватБанку позбувся 20000 грн за раз / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Банкомат ПриватБанку вкотре "з'їв" гроші клієнта

Як вирішити цю проблему

Клієнти ПриватБанку залишаються без грошей під час зняття готівкових коштів у банкоматах.

На порталі Мінфін українець розповів, що не зміг зняти велику суму, оскільки банкомат просто завис.

"Намагався зняти гроші в банкоматі 20000 грн, щоб терміново оплатити послугу. Банкомат довго гарчав усередині і гроші не видав, але списав з карти. Причому майже всі гроші. Зателефонував, поспілкувався з роботом і все", - розповів незадоволений клієнт.

У коментарях користувачі в такому разі запропонували зробити заявку на повернення.

"Якщо картка приватбанку то повернуть після інкасації. Це до двох тижнів. Головне швидко подати заявку, що банкомат не видав гроші щоб вона була в роботі.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у додатку Приват24.

Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

