Майже всі гроші: клієнт ПриватБанку втратив 20000 грн за раз

Клієнти ПриватБанку залишаються без грошей під час зняття готівкових коштів у банкоматах.
На порталі Мінфін українець розповів, що не зміг зняти велику суму, оскільки банкомат просто завис.
"Намагався зняти гроші в банкоматі 20000 грн, щоб терміново оплатити послугу. Банкомат довго гарчав усередині і гроші не видав, але списав з карти. Причому майже всі гроші. Зателефонував, поспілкувався з роботом і все", - розповів незадоволений клієнт.
У коментарях користувачі в такому разі запропонували зробити заявку на повернення.
"Якщо картка приватбанку то повернуть після інкасації. Це до двох тижнів. Головне швидко подати заявку, що банкомат не видав гроші щоб вона була в роботі.
