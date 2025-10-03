Рус
Термінали, банкомати та додаток не працюватимуть: ПриватБанк зупинить всі фінансові операції

Ангеліна Підвисоцька
3 жовтня 2025, 17:55оновлено 3 жовтня, 18:49
ПриватБанк проведе регламентні роботи у ніч на 4 жовтня.
ПриватБанк
ПриватБанк призупинить фінансові операції / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

  • ПриватБанк призупинить всі фінансові операції
  • Банк проведе регламентні роботи в ніч на 4 жовтня

ПриватБанк призупинить будь-які фінансові операції. У пресслужбі банку розповіли, коли це станеться та з чим пов'язано.

Банк проведе нічне технічне обслуговування. Регламентні роботи відбудуться 4 жовтня з 00:05 до 6:30.

відео дня

На цей період буде призупинено:

  • карткові операції,
  • роботу банкоматів,
  • роботу терміналів самообслуговування,
  • роботу POS-терміналів.

"Ми спеціально робимо це вночі, коли більшість клієнтів сплять і не роблять покупок. Якщо ж ви плануєте нічні шопінги чи замовлення доставки — краще встигніть розрахуватися до півночі або ж зачекайте кілька годин, поки ми все налагодимо. Дякуємо за розуміння — обіцяємо, що вже зранку все працюватиме, як завжди", - йдеться у повідомленні.

приватбанк
ПриватБанк припинить фінансові транзакції на ніч 4 жовтня / фото: скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у додатку Приват24.

Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

Що відомо про ПриватБанк?

ПриватБанк — найбільший за розмірами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України, зареєстрований 19 березня 1992 року. Одним із перших запровадив в Україні сучасні цифрові банківські послуги та унікальні технологічні рішення, що дозволяють клієнтам користуватися більшістю послуг дистанційно через Приват24. Ініціатором створення, його першим головою правління був український бізнесмен та політик Сергій Тігіпко, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Приватбанк банкомат терминалы банківська картка термінал для поповнення рахунку
Гороскоп на завтра 4 жовтня: Скорпіонам - незвичайні події, Козорогам - сварка

Гороскоп на завтра 4 жовтня: Скорпіонам - незвичайні події, Козорогам - сварка

Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

"Ганьба нашої країни": що вичудила Настя Каменських на борту літака

"Ганьба нашої країни": що вичудила Настя Каменських на борту літака

Україна під масованою ракетно-дроновою атакою, у великих містах лунають вибухи

Україна під масованою ракетно-дроновою атакою, у великих містах лунають вибухи

Цироз: помер популярний російський актор

Цироз: помер популярний російський актор

