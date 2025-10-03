Термінали, банкомати та додаток не працюватимуть: ПриватБанк зупинить всі фінансові операції

ПриватБанк проведе регламентні роботи у ніч на 4 жовтня.

ПриватБанк призупинить фінансові операції / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

ПриватБанк призупинить всі фінансові операції

Банк проведе регламентні роботи в ніч на 4 жовтня

ПриватБанк призупинить будь-які фінансові операції. У пресслужбі банку розповіли, коли це станеться та з чим пов'язано.

Банк проведе нічне технічне обслуговування. Регламентні роботи відбудуться 4 жовтня з 00:05 до 6:30.

На цей період буде призупинено:

карткові операції,

роботу банкоматів,

роботу терміналів самообслуговування,

роботу POS-терміналів.

"Ми спеціально робимо це вночі, коли більшість клієнтів сплять і не роблять покупок. Якщо ж ви плануєте нічні шопінги чи замовлення доставки — краще встигніть розрахуватися до півночі або ж зачекайте кілька годин, поки ми все налагодимо. Дякуємо за розуміння — обіцяємо, що вже зранку все працюватиме, як завжди", - йдеться у повідомленні.

ПриватБанк припинить фінансові транзакції на ніч 4 жовтня / фото: скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнти ПриватБанку зіткнулися з труднощами під час актуалізації даних у додатку Приват24.

Також відомо, що клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

