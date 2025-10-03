"Таке робиться без попередження": ПриватБанк "виносить вирок" пенсіонерам

Незадоволена жінка розповіла, що майже все життя користувалася послугами банку.

"Ніяких кредитів": ПриватБанк "виносить вирок" пенсіонерам / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Жінка дуже розраховувала на ці гроші

У чому проблема

У ПриватБанку зменшують кредитний ліміт без попередження. При чому роблять це пенсіонерам.

На порталі Мінфін незадоволена жінка розповіла, що майже все життя користувалася послугами банку, але в один момент на неї чекав неприємний сюрприз.

"У мене був залишок кредитних коштів понад 6 тис., на які я розраховувала, а сьогодні в мене баланс - 393 грн, тобто без попередження мені зменшили мій ліміт на кредитні кошти. Зателефонувала на 3700 і що я почула: так Вам же цього місяця виповниться 70 років, то згідно з нашими нормативами ми маємо право зменшити ліміти на суму заборгованості з подальшим доведенням до 0, тобто закрити кредитну картку. Майже прямим текстом, чого це ти щось хочеш, тобі вже 70, що в тебе є якісь потреби? Час уже думати про душу, а не про життя. Такий вирок мені виніс Приватбанк, дуже прикро, що в нашій державі таке ставлення до людей", - поділилася жінка.

За її словами, в інших державах у 80 років стають президентами, а в нас усе зовсім інакше.

"А найнезрозуміліше, що таке робиться без попередження, людина на щось розраховувала, мала плани, а вранці прокинулася і всі плани зруйнувалися, тому що так Приватбанк вирішив. Додам, що не пам'ятаю, щоб у мене була якась заборгованість, завжди вкладалася по погашенню в пільговий період. Дуже неприємно, що мене викреслили з життя", - підсумувала жінка.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Проблеми в роботі Приватбанку: що відомо

Клієнти державного ПриватБанку почали масово скаржитися на блокування своїх банківських карток. Один із користувачів повідомив, що банк заблокував не тільки його картку, а й усі інші рахунки. За його словами, походження коштів, що надходять, ПриватБанку добре відоме, оскільки перекази здійснюються від компанії, що спеціалізується на цифрових платіжних рішеннях для морської галузі, яка займається спрощенням виплати зарплати морякам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк без попереджень закриває рахунки і не віддає гроші. Клієнтка банку поскаржилася, що банк сам без пояснення причин розірвав з нею стосунки і закрив рахунки.

