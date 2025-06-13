Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

"Це неприпустимо": банкомати Приватбанку видають не всю готівку

Сергій Кущ
13 червня 2025, 19:11
69
Клієнтка розповіла, що під час зняття вона недоотримала 1600 гривень.
Банкомати Приватбанку видають не всю готівку
Банкомати Приватбанку видають не всю готівку / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Як жінка не отримала свої кошти
  • Чи повернув банк гроші

Користувачі ПриватБанку скаржаться, що банкомати видають не всі кошти при знятті готівки.

На порталі Мінфін незадоволена клієнтка розповіла, що під час зняття вона недоотримала 1600 гривень.

відео дня

"Знімала готівку в банкоматі ПриватБанку (номер CAK25273), підтверджена сума - 18 000 грн. На жаль, банкомат видав тільки 16 400 грн. Оскільки я була з маленькою дитиною, приїхали додому на вихідні з лікарні, не мала змоги одразу перерахувати кошти, але звернулася до банку наступного дня. Банк відмовив у поверненні, повідомивши стандартну відповідь: "збоїв не зафіксовано, надлишку готівки немає". При цьому - жодних доказів, таких як відео з камери або підтвердження фактичної видачі кожної купюри, надано не було. Це неприпустимо", - поділилася жінка.

За її словами, вона залишилася без частини грошей у дуже складній життєвій ситуації.

"Хочу попередити інших клієнтів - завжди рахуйте гроші одразу, фіксуйте на відео, бо довести щось після - майже неможливо. Сподіваюся, банк перегляне своє ставлення до таких випадків, а державні органи - візьмуть це під контроль. Додатково хочу додати, що це була соціальна картка, туди приходять гроші на дітей. Знімала всю суму, бо потрібно зробити нічну енцефалограму дитині з епілепсією", - поділилася клієнтка.

Відгук ПриватБанк
Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Як повідомляв Главред, українці масово скаржаться на роботу банкоматів ПриватБанку - вони не можуть отримати готівку, хоч гроші з їхніх карт списуються.

Також клієнти ПриватБанку скаржаться, що їхні рахунки блокують. При чому роблять це в односторонньому порядку і без пояснення причини.

Крім того, українці скаржаться, що в ПриватБанку вимагають гроші за перевипуск картки. Суми сягають 350 гривень.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Приватбанк банкомат
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Шторм огорне майже всю країну: де литимуть грозові дощі з сильним вітром

Шторм огорне майже всю країну: де литимуть грозові дощі з сильним вітром

19:54Синоптик
РФ може спробувати взяти Суми в напівоточення: експерт попередив про загрозу

РФ може спробувати взяти Суми в напівоточення: експерт попередив про загрозу

19:34Війна
За лаштунками атаки: ЗМІ розкрили нові подробиці спецоперації проти Ірану

За лаштунками атаки: ЗМІ розкрили нові подробиці спецоперації проти Ірану

18:02Світ
Реклама

Популярне

Більше
Дружина Олександра Сирського: хто вона, де народилася і ким працює

Дружина Олександра Сирського: хто вона, де народилася і ким працює

"Нерви вже не витримували": Ірина Федишин у Польщі з ноги знесла двері

"Нерви вже не витримували": Ірина Федишин у Польщі з ноги знесла двері

Залишилося 100 метрів: названо ще одну область, в яку може прорватись ворог

Залишилося 100 метрів: названо ще одну область, в яку може прорватись ворог

Маловідомий факт: хто був найбагатшим українцем в історії України

Маловідомий факт: хто був найбагатшим українцем в історії України

Китайський гороскоп на завтра 14 червня: Щурам - зрив, Собакам - стрес

Китайський гороскоп на завтра 14 червня: Щурам - зрив, Собакам - стрес

Останні новини

20:01

Скручують, бо працює: що приховує пробіг і як це впливає на гаманець

20:00

Про мило краще забути: чим відмити плями від черешні з одягу

19:54

Шторм огорне майже всю країну: де литимуть грозові дощі з сильним вітром

19:34

РФ може спробувати взяти Суми в напівоточення: експерт попередив про загрозу

19:26

Кохання в зеніті - 4 знаків зодіаку чекає казкова романтика цього літа

Ізраїль завдав удару по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідьІзраїль завдав удару по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідь
19:11

"Це неприпустимо": банкомати Приватбанку видають не всю готівку

19:08

"Вони телефонують мені самі": Трамп похизувався дзвінками з Ірану після ізраїльських атак

18:58

Відповідь вразить багатьох: чому на тролейбусах переважно їздять жінки

18:56

Олена Мозгова поїхала з України разом із донькою - причина

Реклама
18:48

Втрачено до 100% урожаю: в Україні масово "злетять" ціни на популярні фрукти

18:40

ПриватБанк попередив про масштабне відключення банкоматів, терміналів і карт

18:25

Замість окрошки: бомбічний холодний суп родом із ЗакарпаттяВідео

18:22

Втратите силу і здоров'я: що в жодному разі не можна робити 14 червня, прикмети

18:02

За лаштунками атаки: ЗМІ розкрили нові подробиці спецоперації проти Ірану

17:55

Дешевше, ніж минулого року: в Україні рекордно впали ціни на популярний овоч

17:50

Як легко зав'язати хустинку на голові, щоб виглядати стильно - лайфхак

17:41

"Знали, як їх утримати": ЗМІ розкрили, як Ізраїль знищив іранських генералів

17:25

Випробування тижня: 4 знаки, яким доведеться зробити складний вибір до 15 червня

17:12

Захід росіян у Дніпропетровщину: у ОСУВ "Хортиця" зробили гучну заяву

17:08

Чорнобаївка: цікаві факти про українське село, яке стало легендарнимВідео

Реклама
17:02

Знайти 3 відмінності за 17 секунд: лише соколиний зір відшукає різних котиків

17:01

Путініст Філіп Кіркоров терміново покинув РФ - деталі

16:51

Як правильно зберігати зелень, щоб вона довго залишалась свіжою - порада кухаря

16:45

Вартість черешні в Україні рекордно підскочила: коли чекати на обвал цін

16:42

Долар рвонув вниз, євро "впав" після історичного рекорду: курс валют на 16 червня

16:40

Посилена магнітна буря влупила по Україні: країна під атакою затяжного шторму

16:25

Українці масово переходять на авто з Китаю: які ТОП-5 найкращих моделей

16:24

Мурахи обходитимуть десятою дорогою, якщо обприскати рослини і квіти натуральним засобом

16:22

Атака по Ірану: Ізраїль закриває посольства по всьому світу

16:18

"Але ще чекаю і сподіваюся": який борг має "Дизель шоу" перед Яною Глущенко

16:13

Впорається навіть дитина: один предмет за секунди очистить злив від волоссяВідео

16:10

Що не так з копійками: маловідома історія монет в Україні

16:04

Чи можна купувати косметику в секонд-хенді: неочікувана відповідь експертів

15:51

Росія прорвала лінію фронту в Дніпропетровській області: що відомо

15:49

Дехто про неї навіть не чув: названо найстарішу державу у світіВідео

15:42

Європа проявляє солідарність: ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців

15:29

Затопили десятки сіл: як Бакота стала туристичним раєм після великої трагедії

15:28

"Ситуація виглядає сумно": ексспівробітник СБУ попередив про нову загрозу Сумам

15:16

Де три приховані обличчя: лише "геній головоломок" побачить їх за 5 секунд

15:14

РФ знову отримує загадкові північнокорейські РСЗВ: які нові секрети ховають ракети

Реклама
14:58

Чи завдасть Іран ядерного удару по Ізраїлю: ШІ дав тривожну відповідь

14:56

Кремль готує бойові операції не тільки в Україні - Сибіга

14:55

"Виглядає на всі 30": дочка зрадниці Лорак приголомшила відвертим виглядом

14:52

Чілдрен Кінофест і Київстар ТБ відкривають онлайн-доступ до унікальних стрічок для дітей і підлітків новини компанії

14:52

Основне завдання з 2014 року: озвучено план РФ щодо окупації лівобережжя України

14:36

Не лише овочевий салат: бомбічні варіанти, що можна зробити з редиски

14:34

Ціни на хліб підскочать: українцям назвали причину швидкого подорожчання

14:13

Фонд Smart Angel запускає благодійний онлайн-забіг на підтримку захисників 206 батальйону ТРО новини компанії

14:06

Чиста перемога над спецслужбами Росії, - експерт про спецоперацію СБУ в офісі Сівковича у Москві

13:55

"Останній" шанс: Трамп пригрозив Ірану новими ударами

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонНастя КаменськихАлла ПугачоваВіталій КозловськийПотапМаксим ГалкінСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти