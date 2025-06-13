"Це неприпустимо": банкомати Приватбанку видають не всю готівку

Клієнтка розповіла, що під час зняття вона недоотримала 1600 гривень.

https://glavred.net/economics/eto-nedopustimo-bankomaty-privatbanka-vydayut-ne-vse-nalichnye-10673243.html Посилання скопійоване

Банкомати Приватбанку видають не всю готівку / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Як жінка не отримала свої кошти

Чи повернув банк гроші

Користувачі ПриватБанку скаржаться, що банкомати видають не всі кошти при знятті готівки.

На порталі Мінфін незадоволена клієнтка розповіла, що під час зняття вона недоотримала 1600 гривень.

відео дня

"Знімала готівку в банкоматі ПриватБанку (номер CAK25273), підтверджена сума - 18 000 грн. На жаль, банкомат видав тільки 16 400 грн. Оскільки я була з маленькою дитиною, приїхали додому на вихідні з лікарні, не мала змоги одразу перерахувати кошти, але звернулася до банку наступного дня. Банк відмовив у поверненні, повідомивши стандартну відповідь: "збоїв не зафіксовано, надлишку готівки немає". При цьому - жодних доказів, таких як відео з камери або підтвердження фактичної видачі кожної купюри, надано не було. Це неприпустимо", - поділилася жінка.

За її словами, вона залишилася без частини грошей у дуже складній життєвій ситуації.

"Хочу попередити інших клієнтів - завжди рахуйте гроші одразу, фіксуйте на відео, бо довести щось після - майже неможливо. Сподіваюся, банк перегляне своє ставлення до таких випадків, а державні органи - візьмуть це під контроль. Додатково хочу додати, що це була соціальна картка, туди приходять гроші на дітей. Знімала всю суму, бо потрібно зробити нічну енцефалограму дитині з епілепсією", - поділилася клієнтка.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Як повідомляв Главред, українці масово скаржаться на роботу банкоматів ПриватБанку - вони не можуть отримати готівку, хоч гроші з їхніх карт списуються.

Також клієнти ПриватБанку скаржаться, що їхні рахунки блокують. При чому роблять це в односторонньому порядку і без пояснення причини.

Крім того, українці скаржаться, що в ПриватБанку вимагають гроші за перевипуск картки. Суми сягають 350 гривень.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред