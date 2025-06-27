"Ось такий захист ваших грошей": у клієнтів ПриватБанку зникають кошти

Ви дізнаєтеся:
- На що скаржаться клієнти
- Як повертають вкрадені гроші
Клієнти ПриватБанку скаржаться на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.
Так, на порталі Мінфін незадоволений клієнт розповів, що процес повернення грошей перетворився для нього на справжнє випробування.
"Якщо ви хочете поповнити рахунок на 20 гривень через GPay, у вас Приватбанк запросить десять підтверджень через застосунок, введення 6-значного коду, а якщо з вашої картки шахраї оплачують бронювання готелю Hilton у США на 60 тис. грн, то Приватбанк без проблем пропустить цей платіж без додаткових перевірок. Ось такий захист ваших грошей", - поскаржився клієнт.
За його словами, процес подання заявки на повернення коштів - завдання не з легких.
"А коли ти пройдеш усі інстанції, звернешся тричі до відділення банку, в якому взагалі не знають, як правильно оформити заявку на повернення коштів, оформиш заяву в національну поліцію, візьмеш виписку з ЄРДР, з якою теж у відділенні не знали, що робити, то, в принципі, незважаючи на оформлену страховку від шахрайства, ніяких своїх грошей ти назад не побачиш. Фіктивні послуги, фіктивний захист, абсолютна відсутність алгоритмів перевірки платежів, неефективність системи моніторингу та внутрішньої безпеки", - підсумував клієнт.
Як раніше повідомляв Главред, українці все більше переходять на користування готівкою - стало відомо, яка причина. Українці через ризики війни часто користуються готівкою і не поспішають переходити на безготівкові розрахунки.
Також раніше повідомлялося, що один із банків нараховує кешбек за зарплати. Щоб підключити нарахування кешбеку достатньо мати рахунок юридичної особи в monobank, а заявку можна подати онлайн.
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