Популярні види м’яса в Україні космічно зросли в ціні: що підскочило на 30%

Ціни піднялися через безліч факторів, включаючи зменшення виробництва, зростання витрат, вплив війни та хвороби тварин.

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Свинина дорожчає / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Які продукти подорожчали найбільше

Чому ціни ростуть і коли стабілізуються

Чи подешевшає м’ясо восени

Влітку 2025 року в Україні спостерігається відчутне зростання цін на м’ясні продукти. Згідно з інформацією від аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), вартість найбільш популярних видів м’яса піднялася в середньому на 20–30%. Імовірно, така цінова динаміка збережеться і надалі.

За даними експертів, свинячий ошийок на початку літа подорожчав до понад 330 грн за кілограм. У наступні місяці очікується коливання вартості в межах 320–350 грн/кг.

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Серед ключових чинників цього підвищення називають:

обмежену пропозицію живої ваги;

незмінно високий попит;

сезонне зростання закупівельної активності в період літніх відпусток.

Середня вартість яловичини у червні становила близько 336 грн/кг, що на 22% більше, ніж у тому ж місяці попереднього року. Прогнозується подальше підвищення на 5–7% до кінця літа, насамперед у серпні. Причинами є скорочення обсягів пропозиції та зростання витрат на утримання тварин.

"Влітку 2025 року ціни на м’ясо в Україні, ймовірно, залишатимуться високими або зростатимуть помірно", – зазначає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.

Щодо курятини, очікується деяке зростання цін на основні позиції: філе, стегна та тушки. Основним чинником вважається подорожчання кормів, що прямо впливає на вартість виробництва. Водночас у низці торгових мереж, зокрема в "ЕКО-маркеті", припускають, що істотного підвищення цін до кінця осені не буде.

За словами представників ринку, ситуація з м’ясом поки що залишається стабільною. Якщо не виникне раптових зовнішніх факторів, таких як валютні коливання, неврожай зернових, енергетичні труднощі або податкові зміни, цінова стабільність може зберегтися до завершення осіннього періоду.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на базові продукти українців рвонули вгору. В той же час хлібна та м’ясна продукція показала як зростання, так і стабілізацію цін у порівнянні з червнем.

Окрім цього, в Україні суттєво збільшилася ціна на популярний вид м’яса. Аналітики фіксують стрімке підвищення закупівельних цін на живець, що впливає на роздрібні ціни.

Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник попередив, що українцям потрібно готуватись до нових цінників. Він наголосив, що у цьому сезоні всі позиції продуктів дорогі.

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Про джерело: Український клуб аграрного бізнесу "Український клуб аграрного бізнесу", також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. У 2019 році УКАБ впевнено утримує статус асоціації № 1 в АПК України, об'єднуючи понад 100 знакових представників галузі — агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів, націлених на подальший розвиток вітчизняного агробізнесу. Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики. Клуб створено 2007 року групою аграріїв на чолі з Наталею Погожевою та Алексом Ліссітсою. Головний офіс асоціації знаходиться у Києві, пише Wikipedia

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