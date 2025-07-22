Улюблена класика дорожчає: ціни на базові продукти українців рвонули вгору

Коротко:
- Ціни на хліб різняться
- Домашнє сало зросло в ціні в середньому до 252,05 грн/кг
- Солоне сало подорожчало сильніше — до 264,80 грн/кг
У липні 2025 року українці продовжують купувати свої улюблені продукти, попри коливання цін на продовольчому ринку. Хліб і сало, які залишаються традиційними складовими національної кухні, демонструють різноспрямовану динаміку вартості. Про це пише АgroNews.
Український ринок харчових продуктів продемонстрував різноспрямовану динаміку цін на базові продукти харчування у липні. Хлібна та м’ясна продукція показала як зростання, так і стабілізацію цін у порівнянні з червнем.
Щодо хлібної продукції, ситуація була різноплановою. Пшеничний хліб "Цар Хліб" нарізка продається за ціною від 46,53 грн в мережі Metro до 42,90 грн в Megamarket. Середня вартість цього продукту зросла з 43,98 до 44,72 грн за 600 грамів. Водночас пшеничний хліб нарізка подешевшав - з 49,49 до 47,99 грн за 650 грамів.
М’ясна продукція зазнала більш помітних змін. Домашнє сало подорожчало в середньому до 252,05 грн за кілограм, тоді як у червні його можна було придбати за 243,50 грн, що означає збільшення ціни на 8,55 грн. У різних торгових мережах ціни варіюються від 215,10 грн (Megamarket) до 289,00 грн (Novus).
Солоне сало подорожчало ще сильніше. Якщо у червні кілограм цього продукту коштував 249,72 грн, то в липні у Auchan його ціна сягнула 264,80 грн, що на 15,08 грн більше, ніж місяцем раніше.
Ціни на продукти - новини України
Нагадаємо, в Україні продовжує зростати вартість м’ясної продукції, зокрема сала. За даними Держстату, його середня ціна за місяць зросла на 1,2% — до 172,96 грн/кг.
Також ера дешевих продуктів, особливо фруктів та овочів, у світі добігає кінця, заявив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник. Він пояснив це зростанням собівартості та проблемами з трудовими ресурсами.
Як повідомляв Главред, ціни на кавуни цього сезону в Україні залишаться на рівні минулого року, тому істотного зростання не буде, за словами Баштанника. Завдяки гарному врожаю кавуни вирощують навіть у північних регіонах.
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Про джерело: AgroNews
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