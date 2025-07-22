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Улюблена класика дорожчає: ціни на базові продукти українців рвонули вгору

Руслана Заклінська
22 липня 2025, 18:47
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У липні українці продовжують купувати традиційні продукти, незважаючи на коливання цін.
Улюблена класика дорожчає: ціни на базові продукти українців рвонули вгору
Головні продукти національної кухні різко дорожчають / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН, pixabay.com

Коротко:

  • Ціни на хліб різняться
  • Домашнє сало зросло в ціні в середньому до 252,05 грн/кг
  • Солоне сало подорожчало сильніше — до 264,80 грн/кг

У липні 2025 року українці продовжують купувати свої улюблені продукти, попри коливання цін на продовольчому ринку. Хліб і сало, які залишаються традиційними складовими національної кухні, демонструють різноспрямовану динаміку вартості. Про це пише АgroNews.

Український ринок харчових продуктів продемонстрував різноспрямовану динаміку цін на базові продукти харчування у липні. Хлібна та м’ясна продукція показала як зростання, так і стабілізацію цін у порівнянні з червнем.

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Щодо хлібної продукції, ситуація була різноплановою. Пшеничний хліб "Цар Хліб" нарізка продається за ціною від 46,53 грн в мережі Metro до 42,90 грн в Megamarket. Середня вартість цього продукту зросла з 43,98 до 44,72 грн за 600 грамів. Водночас пшеничний хліб нарізка подешевшав - з 49,49 до 47,99 грн за 650 грамів.

М’ясна продукція зазнала більш помітних змін. Домашнє сало подорожчало в середньому до 252,05 грн за кілограм, тоді як у червні його можна було придбати за 243,50 грн, що означає збільшення ціни на 8,55 грн. У різних торгових мережах ціни варіюються від 215,10 грн (Megamarket) до 289,00 грн (Novus).

Солоне сало подорожчало ще сильніше. Якщо у червні кілограм цього продукту коштував 249,72 грн, то в липні у Auchan його ціна сягнула 264,80 грн, що на 15,08 грн більше, ніж місяцем раніше.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - новини України

Нагадаємо, в Україні продовжує зростати вартість м’ясної продукції, зокрема сала. За даними Держстату, його середня ціна за місяць зросла на 1,2% — до 172,96 грн/кг.

Також ера дешевих продуктів, особливо фруктів та овочів, у світі добігає кінця, заявив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник. Він пояснив це зростанням собівартості та проблемами з трудовими ресурсами.

Як повідомляв Главред, ціни на кавуни цього сезону в Україні залишаться на рівні минулого року, тому істотного зростання не буде, за словами Баштанника. Завдяки гарному врожаю кавуни вирощують навіть у північних регіонах.

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Про джерело: AgroNews

AgroNews — це інформаційно-аналітичний ресурс, що спеціалізується на висвітленні новин та подій в аграрному секторі України. Портал надає актуальну інформацію про сільське господарство, агротехніку, розвиток галузі, законодавчі зміни, ціни на сільськогосподарську продукцію, а також аналітичні матеріали та коментарі експертів.

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