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В Україні суттєво збільшилася ціна на популярний вид м’яса: яка вона наразі

Руслан Іваненко
23 липня 2025, 00:46
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Аналітики фіксують стрімке підвищення закупівельних цін на живець свиней, що впливає на роздрібні ціни.
Цены, Мясо, Свинина
Ціни на свинину в Україні зросли до понад 250 грн за кілограм через скорочення поголів’я та зростання витрат / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Свинина в Україні зросла в ціні до понад 250 грн/кг
  • Закупівельна ціна живця сягнула понад 93 грн/кг
  • Курятина подорожчала на 30% і зрівнялася зі свининою

У 2025 році українці стикаються зі суттєвим зростанням цін на свинину. Якщо торік середня вартість цього м’яса в супермаркетах була нижчою за 200 грн/кг, то протягом останніх трьох місяців ціни не опускалися нижче 250 грн/кг.

За даними аналітиків Асоціації "Свинарі України", минулого року вартість м’яса залишалась нижчою завдяки більшій пропозиції на ринку. Вони зазначають:

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"Минулого літа ціни закупівлі живця свиней забійних кондицій понизилися до рівня, який попередньо фіксували ще у 2022-му — протягом літа середньоринкова позначка коливалася в межах 52-60 грн/кг. Проте у першій половині цього літа показник коливався в межах 92,5-93,5 грн/кг, а з середини сезону демонструє подальше зростання".

Серед основних причин — скорочення поголів’я свиней через війну, економічні труднощі та епізоотичні загрози. Зокрема, частина виробників залишила ринок через низькі закупівельні ціни на тлі зростання витрат, особливо на корми, а також через спалахи африканської чуми свиней.

Аналітики додають, що подорожчання стосується не лише свинини:

"У кінці першого півріччя ціна охолодженої курятини була майже на 30% дорожча, ніж рік тому, а куряче філе наразі зіставне за ціною із окремими охолодженими напівфабрикатами зі свинини — з лопаткою, стегном, грудинкою, гуляшем тощо".

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

За інформацією сайту Мінфін, середні роздрібні ціни на свинину в червні були такими:

  • грудинка — 212,16 грн/кг
  • лопатка — 224,70 грн/кг
  • ошийок — 331,06 грн/кг
  • підчеревина — 223,37 грн/кг
  • ребра — 214,40 грн/кг
  • шашлик — 254,50 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, ціни на кавуни цього сезону в Україні залишаться на рівні минулого року, тому істотного зростання не буде, за словами Баштанника. Завдяки гарному врожаю кавуни вирощують навіть у північних регіонах.

Нагадаємо, в Україні продовжує зростати вартість м’ясної продукції, зокрема сала. За даними Держстату, його середня ціна за місяць зросла на 1,2% — до 172,96 грн/кг.

Крім того, у липні 2025 року українці продовжують купувати свої улюблені продукти, попри коливання цін на продовольчому ринку. Хліб і сало, які залишаються традиційними складовими національної кухні, демонструють різноспрямовану динаміку вартості.

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Про джерело: Міністерство фінансів України

Міністерство фінансів України (Мінфін України) — центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, а також визначає політику у митній та податковій сфері. Міністерство відповідає за те, щоб створювати фінансове забезпечення для виконання державних функцій та умови для стабільного розвитку економіки шляхом ефективного, збалансованого, неупередженого та прозорого управління державними фінансами, пише Вікіпедія.

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