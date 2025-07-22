Ера дешевих продуктів минає: українцям потрібно готуватись до нових цінників

Експерт наголосив, що у цьому сезоні всі позиції продуктів дорогі.

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Продукти стануть дорожчими / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Собівартість навіть дешевих продуктів росте

Ціни в Україні формуються виключно на основі попиту та пропозиції

У цьому році високі ціни були викликані погодними умовами

Ера дешевих продуктів у світі минає. Особливо це стосується дешевих натуральних фруктів та овочів. Про це заявив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник в інтерв'ю ЦЕС.

"Я думаю, глобально хочу сказати, що, мабуть, ера дешевих продуктів минає. Собівартість росте, з трудовими ресурсами проблема все більше і більша. І це, мабуть, головна історія", - наголосив він. відео дня

За його словами, у цьому сезоні всі позиції продуктів дорогі.

"Жодну не назвемо, яка дешева. Всі дорогі", - підкреслив експерт.

Він також додав, що ціни в Україні формуються виключно на основі попиту та пропозиції.

"Всіх хвилює просто баланс попиту і пропозиції. От і все. Тобто - за скільки готові купувати, за стільки і буде продаватися", - зауважив Баштанник.

Крім того, він розповів, що у цьому році у більшості випадків високі ціни були викликані погодними умовами.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні переписали ціни на продукти. Так, лише за останній тиждень, вартість деяких овочів неочікувано підвищилась. Зокрема, відчутно зросли ціни на огірок.

Також відомо, що цього сезону ціни на кавуни в Україні залишаться приблизно такими ж, як і торік — істотного зростання вартості не очікується.

Крім того, станом на сьогоднішній день в Україні спостерігається подальше зниження відпускних цін на картоплю врожаю 2025 року. Основна причина цієї ситуації — покращення погодних умов та активізація збиральних робіт.

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Про персону: Тарас Баштанник Тарас Баштанник - президент української плодоовочевої асоціації. Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія", факультет гуманітарних наук. Потім ще закінчив магістратуру в Київському аграрному, спільно з німецьким університетом. Запросили в аспірантуру після захисту диплома. У 22 роки працював у великій аграрної компанії, займався підготовкою розміщення акцій на Варшавській біржі.

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