Ера дешевих продуктів минає: українцям потрібно готуватись до нових цінників

Головне:
- Собівартість навіть дешевих продуктів росте
- Ціни в Україні формуються виключно на основі попиту та пропозиції
- У цьому році високі ціни були викликані погодними умовами
Ера дешевих продуктів у світі минає. Особливо це стосується дешевих натуральних фруктів та овочів. Про це заявив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник в інтерв'ю ЦЕС.
"Я думаю, глобально хочу сказати, що, мабуть, ера дешевих продуктів минає. Собівартість росте, з трудовими ресурсами проблема все більше і більша. І це, мабуть, головна історія", - наголосив він.відео дня
За його словами, у цьому сезоні всі позиції продуктів дорогі.
"Жодну не назвемо, яка дешева. Всі дорогі", - підкреслив експерт.
Він також додав, що ціни в Україні формуються виключно на основі попиту та пропозиції.
"Всіх хвилює просто баланс попиту і пропозиції. От і все. Тобто - за скільки готові купувати, за стільки і буде продаватися", - зауважив Баштанник.
Крім того, він розповів, що у цьому році у більшості випадків високі ціни були викликані погодними умовами.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні переписали ціни на продукти. Так, лише за останній тиждень, вартість деяких овочів неочікувано підвищилась. Зокрема, відчутно зросли ціни на огірок.
Також відомо, що цього сезону ціни на кавуни в Україні залишаться приблизно такими ж, як і торік — істотного зростання вартості не очікується.
Крім того, станом на сьогоднішній день в Україні спостерігається подальше зниження відпускних цін на картоплю врожаю 2025 року. Основна причина цієї ситуації — покращення погодних умов та активізація збиральних робіт.
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Про персону: Тарас Баштанник
Тарас Баштанник - президент української плодоовочевої асоціації. Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія", факультет гуманітарних наук. Потім ще закінчив магістратуру в Київському аграрному, спільно з німецьким університетом. Запросили в аспірантуру після захисту диплома. У 22 роки працював у великій аграрної компанії, займався підготовкою розміщення акцій на Варшавській біржі.
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