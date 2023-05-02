Ціни на алкоголь і сигарети підняли: акциз вперше з 2014 року різко підвищили

Кабінет Міністрів України вперше з 2014 року підвищив вартість акцизних марок на алкоголь і тютюнові вироби.
Як повідомляють в Урядовому порталі, Кабмін затвердив зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
Мета таких змін - покриття витрат, пов'язаних з виробництвом, зберіганням і реалізацією алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
Тепер вартість акцизних марок буде такою:
- для алкогольних напоїв - близько 35 копійок. Тобто на 16 копійок більше, ніж до змін.
- для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагріву за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, – близько 16 копійок або на 7 копійок більше, ніж раніше.
Таким чином, алкоголь та сигарети в Україні подорожчають.
Дивіться відео про те, що буде з цінами на алкоголь надалі.
Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонували підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.
В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах.
При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива. Статистичні дані наводить портал Мінфін.
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