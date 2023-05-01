Ціни підняли: скільки коштує бензин і що буде далі

Скільки коштуватиме паливо з 1 липня розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

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Ціни на бензин в Україні / УНІАН

Ціни на бензин в Україні різко змінилися. З 1 травня ціни на бензин і дизельне паливо в порівнянні з попереднім торговим днем зросли.

За даними моніторингу Консалтингової групи А-95 автогаз також подорожчав.

Зазначається, що середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,56 гривень за літр (+0,02 гривень).

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При цьому дизельне паливо коштує 45,91 гривень за літр (+0,03 гривень), автогаз -21,81 гривень за літр (+0,02 гривень).

Ціни на бензин / скріншот

Коли ціни на бензин злетять

Скільки коштуватиме паливо з 1 липня розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Фахівець прогнозує, що при поверненні податків на паливо на довоєнний рівень ціни будуть наступні:

бензин - на 11,2 грн./ л (з 47,17 до 58,35 грн./ л)

дизпаливо - на 7,7 грн./ л (з 47,43 до 55,10 грн./ л)

LPG (автогаз) – на 2,6 грн./ л (21,77 до 24,40 грн./ л)

Ціни на паливо

Нагадаємо, у 2022 році в Україні вибухнув дефіцит палива на АЗС. В результаті авіаударів знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загального постачання бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

Пізніше російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети влучили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

Також повідомлялося, що ціни на бензин в Україні з початку 2023 року трохи впали. При цьому експерти відзначають, що вже навесні можна очікувати подорожчання палива.

Дивіться відео про те, якими будуть ціни на бензин.

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