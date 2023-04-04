Ціни злетять мінімум на 10 грн за літр: вартість бензину в Україні зашкалюватиме

Спеціаліст прогнозує, що при поверненні податків на паливо на довоєнний рівень ціни будуть суттєвими.

Ціни на бензин / УНІАН

Ціни на паливо в Україні незабаром різко злетять. Скільки коштуватиме паливо з 1 липня розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Фахівець каже, що таке рішення Кабміну правильне.

"По-перше, вкрай потрібні гроші. По-друге, ціни на нафту впали. По-третє, зниження ПДВ призвело до зловживань деяких імпортерів", - зазначив він, передають Факти.

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Фахівець прогнозує, що при поверненні податків на паливо на довоєнний рівень ціни будуть наступні:

бензин - на 11,2 грн./ л (з 47,17 до 58,35 грн./ л)

дизпаливо - на 7,7 грн./ л (з 47,43 до 55,10 грн./ л)

LPG (автогаз) – на 2,6 грн./ л (21,77 до 24,40 грн./ л)

Ціни на паливо в Україні в квітні

Роздрібні ціни на дизельне паливо та автогаз в Україні 4 квітня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. За даними моніторингу Консалтингової групи А-95, середні роздрібні ціни:

на бензин А-95 становлять 47,05 гривень за літр (-0,02 гривень),

на дизельне паливо - 47,22 гривень за літр (-0,03 гривень),

на автогаз - 21,70 гривень за літр (-0,02 гривень).

Ціни на паливо

Нагадаємо, у 2022 році в Україні вибухнув дефіцит палива на АЗС. В результаті авіаударів знищено єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загального постачання бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

Пізніше російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети влучили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

Також повідомлялося, що ціни на бензин в Україні з початку 2023 року трохи впали. При цьому експерти відзначають, що вже навесні можна очікувати подорожчання палива.

Експерт паливного ринку Сергій Куюн каже, що зростання цін на бензин прогнозується вже на березень-квітень.

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