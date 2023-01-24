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Тотальний контроль: в Україні заборонять розплачуватися готівкою за алкоголь, сигарети і бензин

24 січня 2023, 23:45
Зараз частка нелегального ринку тютюну оцінюється в 30%, що стосується алкоголю – показник ще вище.
сигарета
Сигарети / pixabay

В Україні можуть перевести розрахунки за всі підакцизні товари виключно в безготівковий формат.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, це допоможе вивести паливний, алкогольний і тютюновий ринки з тіні.

Він зазначив, що зараз частка нелегального ринку тютюну оцінюється в 30%, що стосується алкоголю – показник ще вище.

"Ми плануємо фундаментальні зміни в адмініструванні податків. Перше - електронний акциз, QR-код ... другий концепт – для того, щоб система запрацювала, – перевести розрахунки за підакцизні товари виключно в безготівковий формат, в оплату карткою", – повідомив Шурма.

Він вважає, що під час паливної кризи в травні в Україні був протестований такий формат розрахунків, коли майже всі постачальники перевели клієнтів на оплати картками або через додаток.

"Дискомфорт тривав тиждень-два, потім всі адаптувалися. Це дозволило "обілити" оборот палива. Це станеться і з тютюном, і з алкоголем, тому що ліквідується можливість несплати акцизу", – додав заступник голови ОП.

У той же час Шурма зазначає, що концепція безготівкової оплати знаходиться ще на стадії обговорення. Крім того, ці зміни будуть прийматися на тлі підвищення "оподаткування шкідливого споживання". Це ставки акцизного податку на тютюнові вироби, алкоголь та пальне.

Як раніше повідомляли, вже навесні можна очікувати подорожчання палива. Експерт паливного ринку Сергій Куюн каже, що зростання цін на бензин прогнозується вже на березень-квітень.

До цього часу існуючі запаси палива на українських заправках виснажаться і нові обсяги доведеться закуповувати в країнах Європи, які, в свою чергу, вводять заборону на російські нафтопродукти з 5 лютого.

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