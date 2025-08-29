Цифри вражають: де найвищі та найнижчі зарплати в Україні

За даними Держстату, середньооблікова кількість штатних працівників в Україні в липні становила 5,368 млн осіб.

https://glavred.net/economics/cifry-vpechatlyayut-gde-samye-vysokie-i-nizkie-zarplaty-v-ukraine-10693865.html Посилання скопійоване

Де найвищі та найнижчі зарплати в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Де найвищі та найнижчі зарплати

Кому платять найбільше

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні в липні 2025 року сягнула 26 499 грн.

За інформацією Держстату, традиційно найвищий рівень оплати праці зафіксовано в Києві - 40 546 грн, пише Interfax-Україна.

відео дня

Найнижчі доходи минулого місяця спостерігалися в Чернівецькій області - лише 19 202 грн.

Лідери за галузями

Найбільші зарплати в липні 2025 року отримували співробітники у сферах:

інформації та телекомунікацій - 67 222 грн,

фінансової та страхової діяльності - 55 994 грн,

професійної, наукової та технічної діяльності - 34 068 грн,

держуправління та оборони - 33 896 грн.

Зарплати, вищі за середню, також зафіксовано в:

оптовій та роздрібній торгівлі - 31 424 грн,

промисловості - 29 063 грн,

транспорті, поштовій та кур'єрській службі - 26 612 грн.

Водночас у сферах операцій з нерухомістю та будівництва середня оплата праці виявилася нижчою за середню по країні - 22 698 грн і 22 775 грн відповідно.

За даними Держстату, середньооблікова кількість штатних працівників в Україні в липні становила 5,368 млн осіб, а загальний фонд оплати праці - 150,361 млрд грн.

У відомстві наголосили, що статистика не враховує дані щодо тимчасово окупованих територій і зони активних бойових дій.

Зарплати в Україні - новини за темою

Нещодавно Главред писав, що НБУ прогнозує різке зростання зарплат у країні. Повідомляється, що реальна зарплата збільшиться лише на 5,2%.

Нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко повідомив, що військовим можуть збільшити розмір виплат. Обговорюється можливість збільшення цієї суми до 50 тисяч гривень.

Крім цього, заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків повідомив, що з початком нового навчального року всі вчителі загальної середньої освіти в Україні отримуватимуть фіксовану щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред