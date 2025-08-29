Цифри вражають: де найвищі та найнижчі зарплати в Україні

Ви дізнаєтеся:
- Де найвищі та найнижчі зарплати
- Кому платять найбільше
Середня заробітна плата штатних працівників в Україні в липні 2025 року сягнула 26 499 грн.
За інформацією Держстату, традиційно найвищий рівень оплати праці зафіксовано в Києві - 40 546 грн, пише Interfax-Україна.
Найнижчі доходи минулого місяця спостерігалися в Чернівецькій області - лише 19 202 грн.
Лідери за галузями
Найбільші зарплати в липні 2025 року отримували співробітники у сферах:
- інформації та телекомунікацій - 67 222 грн,
- фінансової та страхової діяльності - 55 994 грн,
- професійної, наукової та технічної діяльності - 34 068 грн,
- держуправління та оборони - 33 896 грн.
Зарплати, вищі за середню, також зафіксовано в:
- оптовій та роздрібній торгівлі - 31 424 грн,
- промисловості - 29 063 грн,
- транспорті, поштовій та кур'єрській службі - 26 612 грн.
Водночас у сферах операцій з нерухомістю та будівництва середня оплата праці виявилася нижчою за середню по країні - 22 698 грн і 22 775 грн відповідно.
За даними Держстату, середньооблікова кількість штатних працівників в Україні в липні становила 5,368 млн осіб, а загальний фонд оплати праці - 150,361 млрд грн.
У відомстві наголосили, що статистика не враховує дані щодо тимчасово окупованих територій і зони активних бойових дій.
Зарплати в Україні - новини за темою
Нещодавно Главред писав, що НБУ прогнозує різке зростання зарплат у країні. Повідомляється, що реальна зарплата збільшиться лише на 5,2%.
Нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко повідомив, що військовим можуть збільшити розмір виплат. Обговорюється можливість збільшення цієї суми до 50 тисяч гривень.
Крім цього, заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків повідомив, що з початком нового навчального року всі вчителі загальної середньої освіти в Україні отримуватимуть фіксовану щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень.
