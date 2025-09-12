Ціна підскочить на 10%: восени вартість базового продукту неочікувано зросте

В Україні можуть переписати ціни на яйця.

Марчук сказав, чому ціни на яйця можуть зрости / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Вартість курячих яєць кілька місяців поспіль майже не змінюється. Однак, все може змінитися уже цієї осені. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, наразі ситуація з яйцями на ринку - стабільна, оскільки Україна збільшила виробництво яєць.

Він зазначає, що вартість цього продукту залежатиме від ціни на електроенергію, адже його виробництво споживає колосальні обсяги енергії.

"Якщо ціни на електроенергію підуть вгору, будуть зростати витрати виробництв. Зараз ціна стабілізувалася, але далі восени ціна на яйця може зрости на 5-10%", - прогнозує Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Україні почали стрімко знижуватися ціни на білокачанну капусту. Більшість виробників відвантажують овоч по ціні 6-12 гривень за кілограм.

Також в Україні подешевшали огірки. Причиною зниження цін стало значне збільшення пропозиції тепличних огірків на ринку.

Тим часом ціни на молочні продукти почнуть зростати. Очікується підвищення цін на 7-8% у вересні-листопаді.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

