В останні дні літа ціна раптово впала: в Україні подешевшав базовий продукт

Ціни на популярний продукт суттєво відрізняються у супермаркетах.

Як змінилися ціни на масло в Україні / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Головне:

В Україні знизили ціни на масло

Пачка масла коштує в середньому менше 110 гривень

Середня ціна масла у супермаркеті Львова вища, ніж по Україні

В останні дні літа в українських супермаркетах переписали ціни на популярний продукт - масло. Згідно з даними Мінфіну воно досить помітно подешевшало у порівнянні з попереднім місяцем.

Станом на 29 серпня 200 грамів масла Селянське 72,5% коштує у середньому 107,32 гривні, в той час як у липні ціна на цього становила 115,87 гривень за пачку.

Подешевшало і масло Яготинське 73%, яке минулого місяця українці купували по 109 гривень, а наприкінці серпня ціна на нього знизилась, хоч і не так суттєво - до 108,95 гривень.

Які ціни на масло у Львові

Главред також перевірив ціни на вершкове масло в одному з супермаркетів популярної мережі Львова. Пачка масла Яготинське 73% там коштує 108,90 гривні, тобто на 5 копійок дешевше, ніж середня ціна по супермаркетах України.

Ціни на масло у Львові/ фото: Главред

Водночас ціни на масло інших виробників коливаються від 78,80 до 206,70 гривень за пачку. Тобто в середньому масло у Львові можна купити за 142,75 гривні.

Ціни на масло у Львові / фото: Главред

Наскільки подешевшало масло з початку тижня

Ще 25 серпня в українських супермаркетах ціна на масло Селянське 72,5% становила 111,12 гривні. За 5 днів останнього тижня літа воно подешевшало майже на 3,5%.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні впродовж попереднього місяця зросли ціни на морожену рибу. У липні середня споживча вартість продукту піднялася на 0,8%.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Напередодні стало відомо, що незважаючи на достатній рівень виробництва жита цього року, активних продажів на внутрішньому ринку практично немає - аграрії утримують урожай в очікуванні підвищення цін і попиту.

Раніше повідомлялося, що в Україні третій тиждень поспіль зростають ціни на лохину. Основною причиною підвищення вартості є скорочення пропозиції ягоди на тлі активного попиту.

