В останні дні літа ціна раптово впала: в Україні подешевшав базовий продукт

В останні дні літа в українських супермаркетах переписали ціни на популярний продукт - масло. Згідно з даними Мінфіну воно досить помітно подешевшало у порівнянні з попереднім місяцем.
Станом на 29 серпня 200 грамів масла Селянське 72,5% коштує у середньому 107,32 гривні, в той час як у липні ціна на цього становила 115,87 гривень за пачку.
Подешевшало і масло Яготинське 73%, яке минулого місяця українці купували по 109 гривень, а наприкінці серпня ціна на нього знизилась, хоч і не так суттєво - до 108,95 гривень.
Які ціни на масло у Львові
Главред також перевірив ціни на вершкове масло в одному з супермаркетів популярної мережі Львова. Пачка масла Яготинське 73% там коштує 108,90 гривні, тобто на 5 копійок дешевше, ніж середня ціна по супермаркетах України.
Водночас ціни на масло інших виробників коливаються від 78,80 до 206,70 гривень за пачку. Тобто в середньому масло у Львові можна купити за 142,75 гривні.
Наскільки подешевшало масло з початку тижня
Ще 25 серпня в українських супермаркетах ціна на масло Селянське 72,5% становила 111,12 гривні. За 5 днів останнього тижня літа воно подешевшало майже на 3,5%.
